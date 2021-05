Karlovy Vary mají nové klimatizované autobusy s wifi a USB dobíječkami

Na obnovu vozového parku získal dopravní podnik dotaci ve výši 16,7 milionu korun. K té podle náměstka primátorky Tomáše Trtka přidal podnik ještě 2,9 milionu z vlastních zdrojů.



„Jsem rád, že se daří dopravnímu podniku úspěšně pokračovat v modernizaci vozového parku i v roce 2021,“ konstatoval Trtek.

Podle Lukáše Siřínka, ředitele dopravního podniku, je to letos jediný nákup nové techniky. Do budoucna ovšem dopravce počítá s další obnovou vozového parku s důrazem na nízkoemisní či bezemisní dopravu. „CNG technologie chceme obnovovat dlouhodobě,“ potvrdil Lukáš Siřínek.

Dopravní podnik proto připravuje podání žádostí o dotace na nákup nových strojů do projektu ITI určeného pro nadcházející roky. Podle Siřínka to ovšem neznamená, že by v budoucnu hromadnou dopravu v Karlových Varech a okolí zajišťovaly pouze nízkoemisní či bezemisní vozidla.



„I z hlediska krizových a evakuačních plánů v rámci kraje musíme mít ve vozovém parku i autobusy vybavené klasickým dieselovým pohonem,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku.

Podle Jiřího Vaněčka, předsedy představenstva dopravního podniku, už nyní tvoří nízkoemisní a nízkopodlažní autobusy páteř provozu na linkách MHD. „Dopravu v Karlových Varech zajišťují přibližně ze sedmdesáti procent,“ uvedl Vaněček.



Z hlediska celého podniku, tedy včetně příměstských spojů, je pak poměr nízkoemisních strojů na úrovni procent.

„Byli bychom rádi, kdyby se nám do budoucna podařilo vozový park doplnit i o elektroautobusy. Věřím, že jednou bude celkový poměr nízkoemisních a bezemisních strojů 70:30 s tím, že námi používané dieselové motory budou splňovat nejpřísnější ekologické normy,“ doplnil Siřínek.

Tři nejnovější autobusy splňují nejpřísnější standardy dopravy současnosti. „Mají mnoho příjemných technických řešení pro pohodlné cestování. Základem je komfort při nastupování nejen díky nízkopodlažnímu vstupu, ale i s dalším snížením nástupní plochy v zastávce. Uvnitř vozu mohou cestující ocenit klimatizaci, wifi, USB dobíječky nebo obrazovku s grafikou zastávek,“ popsal Siřínek vybavení autobusů.

Vozidla jsou rovněž vybavena kamerovým systémem a automatickým počítáním cestujících.