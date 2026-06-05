Auto mám v servisu, věřil majitel Tesly. Telefonát strážníků ho proto šokoval

Hudba, která minulý pátek krátce po páté ráno probudila stěžovatele, se linula z reproduktorů zaparkovaného vozu. „Když strážníci dorazili na místo, našli ve voze sedmadvacetiletého muže, který se choval velmi podivně,“ uvedla Pavlína Masmanidisová, mluvčí Městské policie Karlovy Vary.
Nejen, že nebyl schopný vysvětlit, kdo s autem přijel, navíc neustále měnil výpověď a působil zmateně.
„Jeho pohyby byly zrychlené, artikulace špatná a navíc bylo patrné, že je auto čerstvě poškozené,“ popsala stav muže i auta mluvčí.
Situace se záhy vyhrotila. Muž začal být agresivní. Nebyl zároveň schopný vysvětlit svůj vztah k autu, v němž přijel. Strážníci proto kontaktoval majitele uvedeného v databázi.
„Ten byl v šoku. Strážníkům do telefonu oznámil, že si užívá dovolenou a auto má být bezpečně zamčené v servisu, kde čeká na opravu. Právě tam se ukázal klíč k celé záhadě,“ řekla Masmanidisová.
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Muž si pletl chodbu domu se záchodkem. Uklízel pod dohledem strážníků
Vyšlo totiž najevo, že muž, který s Teslou přijel, byl bývalým zákazníkem servisu. „Bez dovolení vzal klíče i kartu k vozu, a vydal se na výlet,“ doplnila mluvčí strážníků. Podle zjištění iDNES muž vnikl do areálu autoservisu, kde v odstavené Tesle nalezl jak klíče, tak kartu k vozu, což mu umožnilo odjet.
Muže strážníci pro podezření ze spáchání trestného činu předali kolegům z Policie ČR.