Opravený atletický stadion v Tuhnicích má dráhy se světovými parametry

První plány na rekonstrukci sportoviště se začaly rodit kolem roku 2020. „Po dlouhých přípravách začaly práce na jeho obnově v listopadu 2022,“ uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk.

Kvůli problémům, které rekonstrukci doprovázely, se termín dokončení posunul o půl roku. Loni v dubnu se totiž ukázalo, že rekonstrukce z roku 2004 byla provedená špatně, což zkomplikovalo tu aktuální.

Atleti ovšem nyní dostali stánek, který snese srovnání se špičkovými sportovišti. Počet drah na oválu je nově osm oproti dřívějším šesti, na sprinterské rovince je jich pak dokonce devět. „Což je o jednu více, než mají v Ostravě, kde se pořádá Zlatá tretra,“ zdůraznil náměstek.

S největším českým atletickým stadionem má ten karlovarský společného dodavatele materiálů umělých povrchů. „Ty jsou certifikované podle mezinárodních standardů včetně certifikace od World Athletics,“ podotkl Vaněk.

Na přibližně třech tisících čtverečních metrech vznikly dva nové sektory. Po obou stranách rovinek mohou nově atleti skákat do dálky. „V severní části plochy u hlavního vstupu na stadion je nový sektor pro technické disciplíny, jako je skok o tyči, hod oštěpem a vrh koulí. Jižní část je pak vyhrazená skokanům do výšky, diskařům a kladivářům,“ přiblížil rozvržení sportoviště Vaněk.

Správu areálu bude mít na starosti městská organizace KV Arena. „Je to pro nás novinka, ale zvládneme to,“ ubezpečil jednatel Roman Rokůsek.

Úpravy čekají také tribunu

Dvacetiměsíční rekonstrukce atletického stadionu v Tuhnicích stála 45,7 milionu korun bez daně. Dotaci 32 milionů poskytla Národní sportovní agentura. „Rekonstrukce probíhala v režimu Design&Build, tedy vyprojektuj a postav. Zhotovitelem byla společnost Sport Construction,“ doplnil primátorčin náměstek s tím, že v nové podobě areálu chybí jedna z věží, která byla v havarijním stavu, i takzvaná Brána borců.

Pracemi na samotném sportovišti ovšem obnova atletického stadionu nekončí. Do podoby, kterou si vysnilo, jej chce město dostat do roka a do dne od otevření oválu. „Pokračuje revitalizace svahů kolem stadionu, které byly prorostlé starou zelení. Celý areál také oplocujeme,“ vypočetl Miroslav Vaněk.

Nové podoby se v rámci finančních možností města dočká i hlavní zastřešená tribuna pro 800 diváků. „Ta dostane nový nátěr, opravíme její střechu i sedadla,“ naznačil náměstek. Její součástí budou i nové toalety, počítá se i s těmi pro hendikepované.

Zbývá také dořešit otázku vody na zavlažování areálu. „Tu zatím čerpáme z řadu. Máme ale připravené dva velkokapacitní vrty, které by zásobovaly jak atletický stadion, tak okolní sportoviště či bazénové centrum,“ dodal Vaněk.