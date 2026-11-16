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Kdysi holý kopec, dnes výletní ráj. Háj u Aše se proměnil k nepoznání

Jitka Dolanská
  15:46
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K vrchu Háj vede schodiště, které má nové zábradlí z kanadského modřínu. (6. listopadu 2026) | foto: Město Aš

Fascinující proměnu má za sebou vrch Háj u Aše. Psal se rok 1861, když nejvyšší bod české části Smrčin i s okolím koupili zástupci Aše od Zedtwitzů za šest tisíc zlatých. Původně holý kopec využívaný jako kamenolom se za 165 let proměnil ve vycházkový park a ráj sportovců. Nově má vrch nové dřevěné zábradlí.

Hlavní zásluhu na proměně krajiny měl Georg Unger, který na vrchu zřídil zahradu a nastartoval rozsáhlou výsadbu dřevin. Vznikla zde tradice vysazování jedlí na památku významných zesnulých obyvatel Aše.

Už v roce 1884 tu postavila ašská sekce Alpského spolku ubytovací hostinec. Koncem roku 1903 byla dokončena kamenná, dvaatřicet metrů vysoká Bismarckova rozhledna a v roce následujícím se dočkala vysvěcení.

K vrchu Háj vede schodiště, které má nové zábradlí z kanadského modřínu. (6. listopadu 2026)

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„Vrch protkaly cesty a pěšiny, na nich se postupně objevily lavičky a altánky. V roce 1905 byla na Háji odhalena pamětní deska básníku Friedrichu Schillerovi. V roce 1909, u příležitosti 60. výročí existence Ašského tělovýchovného spolku, zde Ašští vztyčili pomník, který připomíná zakladatele německé tělovýchovy Fridricha Ludwiga Jahna. V roce 1913 si Ašští připomněli 100. výročí předčasného úmrtí mladého básníka a spisovatele Theodora Körnera. I on má na Háji svůj památník,“ připomněl ašský kronikář Milan Vrbata.

Vrch Háj, tehdy nazývaný Hainberg, se postupně stával centrem setkávání a sportu. V roce 1909 zde byla zprovozněna přibližně kilometr dlouhá bobová dráha.

Po druhé světové válce a vysídlení původních německých obyvatel Háj částečně ztratil svou slávu. Památníky byly zničeny, některé stezky zarostly nálety. Turistický a sportovní duch tu ale přetrval. Na východním svahu postupně vyrostl lyžařský areál s vleky a sjezdovkami.

Došlo i na obnovu poničených památníků, ale až po sametové revoluci. Také původní ubytovací hostinec Hainberghaus začala jeho majitelka opravovat. V prosinci 2009 však dřevěná chata vyhořela a trvalo osm let, než se jednomu z ašských patriotů podařilo spáleniště odkoupit a na kamenných základech vystavět nový dům.

O zázemí na Háji však turisté nepřišli. Aktuálně mohou využít nabídky Sportovního a volnočasového areálu Háj, který nabízí zázemí pro turisty, cyklisty i lyžaře. Návštěvníci mají k dispozici řadu kurtů a hřišť, in-line dráhu, minigolf či lezeckou stěnu. K dispozici je i půjčovna vybavení.

Nově má vrch Háj nové zábradlí u schodiště vedoucího k rozhledně. Svým vzhledem navazuje na historickou podobu tohoto místa. Schodiště je vyrobené z masivního kanadského modřínu a použilo se na něj 330 metrů hranolů.

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