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Ráj subdodavatelů. Aš se chce aktivně zapojit do výroby nákladních vozů

Jitka Dolanská
  13:31

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Město Aš má ambici stát se centrem subdodavatelů pro nový závod firmy Daimler Truck, který má vyrůst v Chebu. Připravuje projekt Aš Gateway, v jehož rámci by měla na Ašsku vzniknout transformační zóna pro nový průmysl.

Státní investiční a rozvojovou společnost (SIRS), která společně s městem Cheb vstup společnosti Daimler Truck do chebského podnikatelského parku připravuje, zaujal plán natolik, že Ašským nabídla spolupráci.

„Projekt Aš Gateway vnímáme jako součást transformačního ekosystému Karlovarského kraje, která bezprostředně navazuje na strategickou investici Daimler Truck AG v Chebu. Ašsko má potenciál ukotvit se jako subdodavatelská a logistická základna této osy, absorbovat poptávku po dodavatelských kapacitách v okruhu 30 až 50 kilometrů a motivovat návrat pendlerů z příhraničního Bavorska a Saska zpět na český pracovní trh,“ napsal v dopise ašské radnici ředitel úseku developmentu SIRS David Petr.

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Doplnil, že SIRS je připraven spolupracovat s městem v oblastech jako jsou sdílení metodiky přípravy strategických parků, know–how z vyjednávání se zahraničními a strategickými investory, propojení projektu s investorskou poptávkou v regionu, mapování subdodavatelského potenciálu vůči Daimler Truck AG a podobně.

Připomněl, že posláním SIRS je aktivní příprava rozvojových lokalit a podpora příchodu strategických investic v Karlovarském kraji, ale i v širším regionu České republiky.

„V souladu s hospodářskou strategií státu vytváříme podmínky pro příchod technologicky náročných projektů globálních investorů, kteří by pomohli rozvíjet především hospodářsky postižené regiony. Naším pilotním projektem v Karlovarském kraji je Strategický podnikatelský park Cheb, do kterého směřuje již první investice - Daimler Truck AG. Firma zde má vybudovat závod na koncovou výrobu dieselových i elektrických nákladních vozidel Mercedes-Benz,“ doplnil David Petr.

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Aš návrh spolupráce od SIRS vítá. Tamní radnice má za to, že je logické, aby nová transformační průmyslová zóna vznikla právě v zde. I s ohledem na blízkost obou lokalit.

„Zdejší podniky by mohly fungovat jako subdodavatelé pro fabriku Daimler Truck, která má vzniknout v Chebu. Aš má svém území nejen pozemky developerů, kteří by je mohli k tomuto účelu poskytnout, ale i dostatek vlastních brownfieldů a volných budov. To vše město může potenciálním investorům nabídnout,“ popsal situaci starosta Vítězslav Kokoř s tím, že strategický projekt Aš Gateway, který radnice připravuje, všechny tyto záležitosti řeší.

A to včetně výkupu pozemků. „Kde na to vezmeme peníze? Z Operačního programu pro spravedlivou transformaci pro roky 2028 až 2034. Počítáme s investicemi ve výši téměř půl miliardy korun,“ vysvětlil starosta. Podle jeho slov by napojení Aše na chebský strategický park znamenalo pro město, které v minulosti odchodem textilního průmyslu ztratilo svůj ekonomický motor, zásadní transformační zlom.

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„V Aši momentálně nejsou podnikatelé. Ve městě, kde žije třináct tisíc lidí, je největším zaměstnavatelem městský úřad. Už z toho je patrné, že něco není v pořádku. My nutně potřebujeme na náš pracovní trh dostat lidi z vnitrozemí nebo případně z Německa. To ale znamená, že případní investoři musí nabídnout zaměstnancům lepší platové podmínky,“ dodal starosta Kokoř.

Zároveň s Aší se na vstup strategického investora připravuje i park v Chebu. Na portálu CENIA a webu projektu parkcheb.cz byla zveřejněna kompletní dokumentace EIA, která hodnotí vlivy Strategického podnikatelského parku Cheb a záměru společnosti Mercedes‑Benz Trucks na životní prostředí. Jde o jeden z nejdůležitějších kroků celého procesu. Právě nyní se může k projektu vyjádřit veřejnost, obce, odborné instituce i další dotčené subjekty.

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Dokumentace posuzuje všechny zásadní oblasti. Tedy hluk, dopravu, ekologii, hospodaření s vodou, bezpečnost, udržitelnost i budoucí rozvoj areálu. Ministerstvo životního prostředí následně vyhodnotí připomínky a vydá závěrečné stanovisko, které je nutné pro to, aby projekt mohl pokračovat.

Záměr počítá v první fázi s přibližně tisícovkou pracovních míst. Budoucí rozšíření areálu může přinést práci pro až 2 500 lidí, v budoucnu se počítá dokonce s více než třemi tisíci zaměstnanci. Projekt představuje jednu z největších průmyslových investic v Karlovarském kraji za poslední desetiletí. EIA proto hodnotí nejen současné dopady, ale i dlouhodobé scénáře rozvoje území, dopravní zátěž, napojení na infrastrukturu, dopad na vodním hospodářství a celkovou udržitelnost.

31. března 2026
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