Tisíce párů rukavic i vzácné textilní vzorníky v Aši ohrožuje spodní voda

Jitka Dolanská
  9:43
Ašské národopisné a textilní muzeum se topí ve vodě. Do historické obytné budovy na Mikulášském vrchu, která stojí na místě vyhořelého zámku rodu Zedtwitzů, masivně proniká zemní vlhkost. Muzeum trápí i děravá střecha. Některé místnosti už bylo kvůli vodě nutné uzavřít. Město plánuje kompletní opravu muzea včetně vybudování nových expozic. Bude to ale drahé.
Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci.

Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci. | foto: Město Aš

Přesně 26 563 jednotlivých kusů nebo párů. Tato sbírka ašského muzea je zřejmě...
Přesně 26 563 jednotlivých kusů nebo párů. Tato sbírka ašského muzea je zřejmě...
Přesně 26 563 jednotlivých kusů nebo párů. Tato sbírka ašského muzea je zřejmě...
Výstava Totalitní móda v Aši odkazuje i na slavnou textilní minulost města.
Podle odhadů přijde rekonstrukce muzea na přibližně 100 milionů korun.

„Budova muzea je ve špatném stavu. Byla sice relativně nedávno opravovaná, konkrétně v roce 2009, ale záhy po rekonstrukci začala trpět pronikáním spodní vody, střechou začalo zatékat. Pravděpodobně byly při rekonstrukci zvoleny špatné postupy nebo nevhodné materiály. Od té doby problém s vodou narůstá, byť se ho samozřejmě muzeum snaží průběžně řešit,“ řekl ašský místostarosta Pavel Matala.

To potvrzuje i ředitel muzea Richard Lew. Podle jeho slov je největší problém v přízemní badatelně, kde by běžně mohli lidé studovat muzejní materiály nebo by se tu mohly konat nějaké workshopy pro děti.

„To tam nyní dělat nemůžeme. Tahle místnost je částečně zapuštěná do terénu, vlhkost do ní masivně prosakuje, celá zeď je mokrá. Aktuálně je zcela uzavřená. Problém je i v depozitářích, kde máme uložené sbírkové předměty. Tam zase zatéká střechou. Vlhká omítka se loupe a ze zdí i ze stropu opadává. Ta situace je tristní. V místnostech musí jet nonstop klimatizace, která nadbytečnou vlhkost pohlcuje. Sbírkové předměty jsme obalili do fólie, aby se k nim vlhkost nedostala, pravidelně je kontrolujeme. Moc dalších možností, jak to řešit, nemáme,“ konstatoval ředitel.

Nadějí na zlepšení je oprava rozlehlé budovy. Nebude to však levné. „Jsme teprve na začátku. Máme hotové studie venkovního a vnitřního prostoru. Teď budeme dělat projektovou dokumentaci, což je zhruba na rok, do té doby musíme vyřešit financování, protože investice to bude skutečně rozsáhlá. Počítám se zhruba 80 miliony korun. Ale je to starý objekt, nějaké vícepráce se určitě objeví, spíš bych tu cenu odhadl na nějakých 100 milionů. Ty peníze musíme nějak získat, ať už z našeho rozpočtu, nebo z nějakých domácích dotací,“ naznačil Matala.

Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci.
Přesně 26 563 jednotlivých kusů nebo párů. Tato sbírka ašského muzea je zřejmě největším souborem vzorků tohoto oděvního doplňku u nás.
Přesně 26 563 jednotlivých kusů nebo párů. Tato sbírka ašského muzea je zřejmě největším souborem vzorků tohoto oděvního doplňku u nás.
Přesně 26 563 jednotlivých kusů nebo párů. Tato sbírka ašského muzea je zřejmě největším souborem vzorků tohoto oděvního doplňku u nás.
9 fotografií

Budova má projít celkovou rekonstrukcí včetně expozic. V plánu je i prosklená přístavba, která by měla vyrůst v zadní části budovy. Ta by měla sloužit jako zázemí například pro krátkodobé výstavy, které muzeum pravidelně pořádá.

Podle představ radnice by měla rekonstrukce muzeum posunout do 21. století a víc jej otevřít veřejnosti. To znamená, že vedle klasické muzejní práce, kterou je tvorba sbírkového fondu a vytváření expozic, by se muzeum mělo posunout na úroveň jakéhosi centra, které by návštěvníkům poskytlo atraktivní prohlídkovou část a umožnilo by i volnočasové a vzdělávací aktivity.

Pro odborníky a studenty textilních oborů jsou zde k dispozici například sbírky unikátních vzorníků (tzv. renžových knih) se vzorky tkanin ze zaniklých textilek. Za pozornost stojí i kolekce 23 tisíc půlpárů rukavic. Počítá se také s prostorem pro textilní stroj darovaný místním podnikatelem, který by umožnil návštěvníkům muzea zhlédnout funkční výrobní linku.

Ředitel Lew upozornil, že ještě než se začne s opravami a přestavbou muzea, bude třeba nejprve vybudovat nový depozitář, který splní všechny náležitosti pro ochranu exponátů. „Teprve po přestěhování sbírek bude možné s rekonstrukcí začít,“ dodal ředitel Lew.

Ašské muzeum se začalo v 70. letech minulého století zaměřovat na dokumentaci a sběr předmětů z oblasti textilního průmyslu. Vznikla tak jedinečná sbírka, která ukazuje slávu dnes již skoro neexistujícího textilního průmyslu na Ašsku. Samostatná expozice národopisné sbírky vznikla v roce 2014. Nachází se v budově bývalé knihovny a hasičské zbrojnice na ašském Poštovním náměstí, kde zabírá celé první patro.

4. září 2023
Tisíce párů rukavic i vzácné textilní vzorníky v Aši ohrožuje spodní voda

Ašský zámeček, sídlo tamního muzea, potřebuje rekonstrukci.

Ašské národopisné a textilní muzeum se topí ve vodě. Do historické obytné budovy na Mikulášském vrchu, která stojí na místě vyhořelého zámku rodu Zedtwitzů, masivně proniká zemní vlhkost. Muzeum...

24. března 2026  9:43

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
