Z chleba, perníku, plechovek či šupin. Muzeum v Aši vystavuje betlémy

Jitka Dolanská
  9:51
Z chleba, perníku, papíru a dřeva. Stoleté, ale i moderní betlémy z netradičních materiálů je možné vidět na výstavě Putování za ašským betlémem, kterou připravilo Muzeum Aš ve spolupráci s místními školami, obyvateli a ašským rodákem Blahoslavem Lukavcem. Ten už více než čtyři desetiletí vystavuje betlémy také v pražské Betlémské kapli.
Muzeum Ašska po celý advent až do 29. prosince představuje výstavu Putování za...

Muzeum Ašska po celý advent až do 29. prosince představuje výstavu Putování za ašským betlémem. (29. listopadu 2025) | foto: Chaloupka MiroslavČTK

Muzeum Ašska po celý advent až do 29. prosince představuje výstavu Putování za...
Muzeum Ašska po celý advent až do 29. prosince představuje výstavu Putování za...
Muzeum Ašska po celý advent až do 29. prosince představuje výstavu Putování za...
Muzeum Ašska po celý advent až do 29. prosince představuje výstavu Putování za...
7 fotografií

Ašskou přehlídku různorodého ztvárnění Ježíšova narození hostí historické interiéry bývalé hasičské zbrojnice na Poštovním náměstí v Aši.

„Chtěli jsme zapojit hlavně děti a mladé lidi, protože lidová tvorba je důležitá pro uchování kulturního dědictví a integritu celého národa. Vyzvali jsme školy a školky, aby svůj betlém vyrobily a také místní, aby, pokud mají nějaký zajímavý betlém doma, se s ním pochlubili ostatním. Podařilo se nám vytvořit jedinečnou kolekci,“ řekl ředitel ašského muzea, knihovny a infocentra Richard Lew.

Podle jeho slov bylo překvapením nejen zapojení místních do výroby, ale i fakt, že se při usazování betlémů do kulis a tvorbě expozice objevila v muzeu řada dobrovolníků od dětí po seniory s nabídkou pomoci. „A všichni přiložili ruku k dílu. Bylo úžasné sledovat je při práci, kdy měli všichni stejný cíl,“ pochválil kolektivní dílo ředitel Lew.

Jediný betlém, který má oblékané postavy, je v kynšperském kostele

Výstava nabízí kolem pětadvaceti betlémů, jeden dokonce přicestoval ze zahraničí. „Je to typický ašský betlém z roku 1930, který vyrobil místní řezbář Wilhelm Rosbach pro tehdejšího starostu města. Byl ohromný, rozkládal se na dvanácti metrech čtverečních,“ popsal historický unikát ředitel.

Po válce putoval do Německa, byl uložený na různých místech, dokonce i v nějaké hospodě. „Ta cesta mu moc neprospěla. Zbylo z něj asi dvacet figur. Uložené jsou v muzeu v německém Rehau, které je Aši na výstavu zapůjčilo,“ uzavřel Lew.

Zajímavé jsou ale i novodobé betlémy, vytvořené z nejrůznějších materiálů. Například z chleba, perníku, plechovek, papíru či dřeva. „Vystavujeme i betlém, zapůjčený z kostela, ale jen do 15. prosince. Pak se přesune zpět, aby se stal součástí předvánoční výzdoby svatostánku.

Každou adventní neděli se v muzeu konají ve spolupráci s domem dětí a mládeže dílny, kde si návštěvníci mohou ozdobit perníčky či vyrobit drobné dekorace a dárky,“ dodal ředitel.

Výstavu bude možné navštívit v běžné otevírací době, tedy od středy do neděle od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin, a to až do 29. prosince. Zavřeno bude jen v době vánočních svátků, tedy 24., 25. a 26. prosince.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Český výletník: Sokolov je drsné město, které prostě lásku potřebuje

Většina lidí má asi Sokolov na dně listu měst, která by chtěla v životě vidět....

Sokolov je „hard“. Koneckonců, jedna část města se tak i jmenuje. Pohled do jámy uhelného dolu supluje Arizonu a možná vás překvapí, že v Sokolově stojí krásný zámek a hrázděný dvorec. Na výlet do...

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

Litvínov má po hodech. Bitku v hledišti při derby ukončili těžkooděnci

Bitka v kotli Karlových Varů s pořadatelem při zápase v Litvínově.

Střelecké záblesky zase vystřídala gólová tma. Hokejisté posledního Litvínova těžce koušou nedělní domácí krach 1:2 v podkrušnohorském derby s Karlovými Vary a pořád se nemůžou nadechnout k...

Z chleba, perníku, plechovek či šupin. Muzeum v Aši vystavuje betlémy

Muzeum Ašska po celý advent až do 29. prosince představuje výstavu Putování za...

Z chleba, perníku, papíru a dřeva. Stoleté, ale i moderní betlémy z netradičních materiálů je možné vidět na výstavě Putování za ašským betlémem, kterou připravilo Muzeum Aš ve spolupráci s místními...

3. prosince 2025  9:51

Konec zdlouhavého dojíždění. Karlovarský kraj otevře své onkologické centrum

Rakovinotvorná buňka (ilustrační fotografie)

Vyšší dostupnost specializované péče, rychlejší diagnostika, lepší koordinace celého postupu a léčba přímo v Karlovarském kraji. To jsou benefity, které přinese pacientům nové Komplexní onkologické...

2. prosince 2025  13:22

Oprava bazénu v Aši se prodraží a potrvá déle, zkorodované traverzy shnily

Rekonstrukce městského bazénu v Aši běží na plné obrátky. Opravy se ale...

Opravy ašského bazénu budou dražší, než se čekalo. Také se nepodaří dodržet původně plánovaný termín dokončení. Důvodem jsou vícepráce, které vyvstaly před zhotovitelem po obnažení nosných konstrukcí.

2. prosince 2025  9:48

V Sokolově otevřou obor pro záchranáře. Studium bude zdarma, ale s jednou podmínkou

Karlovarská záchranná služba má nové přírůstky do vozového parku. (13. ledna...

Nový bakalářský studijní program Zdravotnický záchranář otevře v září v Sokolově soukromá Vysoká škola zdravotnická. Zájemcům nabídne kombinovanou formu studia. To znamená, že vyučovat se bude...

1. prosince 2025  16:21

Litvínov má po hodech. Bitku v hledišti při derby ukončili těžkooděnci

Bitka v kotli Karlových Varů s pořadatelem při zápase v Litvínově.

Střelecké záblesky zase vystřídala gólová tma. Hokejisté posledního Litvínova těžce koušou nedělní domácí krach 1:2 v podkrušnohorském derby s Karlovými Vary a pořád se nemůžou nadechnout k...

1. prosince 2025  10:34

Cheb pokračuje v projektu na přístavbu divadla i přes kritiku odborníků

Vizualizace přístavby divadla v Chebu

Spor ohledně podoby budoucí přístavby budovy Západočeského divadla v Chebu graduje. Město se rozhodlo v dosavadním projektu pokračovat. A to i přes skutečnost, že část odborné veřejnosti nesouhlasí a...

1. prosince 2025  9:44

Frodlův unikát skončil, vzestup Energie ne: Pomohlo nám, že jsme šli na pivo

Litvínov, 30. 11. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

Tři čistá konta proti jednomu soupeři v řadě? Karlovarský hokejový brankář Dominik Frodl málem v extralize znovu vynuloval Litvínov, i tak se jeho série dá považovat za unikátní: osm třetin v kuse ho...

1. prosince 2025  9:23

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Móda oblékání soch pokračuje. Po Františkovi se do zimního oblékl i Hurvínek

Socha Hurvínka zdobí už dva roky nábřeží Ohře pod hradem. Je vzpomínkou na...

Zima je tady. A také Hurvínek stojící na stole u lavičky pod chebským hradem dobře ví, že nejlépe zahřejí teplé rukavice, šála a čepice. Podobně jako soška Františka, kterou ve Františkových Lázních...

30. listopadu 2025  9:50

Okno do historie. Do Chebu se vrátily zápisy městských radních ze 17. století

Ředitel Státního okresního archivu Cheb Karel Halla s knihou zápisů z jednání...

Bezmála čtyři století stará kniha se nedávno vrátila z německého exilu zpět do Chebu. Na místo, kde vznikla. Popisuje události, které v polovině sedmnáctého století řešila chebská radnice. Na celkem...

29. listopadu 2025  8:36

Advantage Consulting, s.r.o.
STAVBYVEDOUCÍ - POZEMNÍ STAVBY ČECHY (50-65.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 50 000 - 65 000 Kč

Dalších 30 925 volných pozic

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Petici navzdory. Cheb nevzdává přístavbu divadla, začít chce co nejdřív

Vizualizace přístavby divadla v Chebu

Spor ohledně budoucí podoby přístavby budovy Západočeského divadla v Chebu graduje. Město Cheb se rozhodlo v dosavadním projektu pokračovat. A to přes skutečnost, že část odborné veřejnosti...

28. listopadu 2025  11:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.