Aš při náboru neoslovuje policisty ze státní policie, momentálně má plno

Jitka Dolanská
O práci městských strážníků v Aši je zájem. Dokonce takový, že zde už mají plný stav a tak musejí některé ze zájemců odmítat. Radnice nabízí dobrý plat a spoustu benefitů. Při náboru má ale podmínku. Zájemce o práci nesmí přijít z jiné městské ani ze státní policie.

Zájem o práci v řadách městských strážníků v Aši je velký. | foto: Městská policie Aš

„Co vím, tak podle tabulek by v Aši mělo být 38 státních policistů. Ve skutečnosti jich tu slouží 15. Proč mají takový podstav, nevím. Na sociálních sítích se tvrdí, že za to můžeme my. Není to pravda. Ašská městská policie neposilovala na úkor jiných měst nebo státní policie. Za doby mého působení se povedlo stavy strážníků doplnit, aniž bychom přetáhli kohokoli z jiných městských policí nebo sáhli do řad státních policistů,“ řekl ředitel městské policie Tomáš Čížek.

Podle jeho slov jeden bývalý policista v Aši jako strážník slouží. Nastoupil však až půl roku poté, co od Policie ČR odešel.

V Aši se tak loni podařilo z původních 12 navýšit stavy strážníků na 20. Díky tomu tamní městská policie od loňska funguje v nepřetržitém provozu, v lednu navíc spustila tísňovou linku 156 a historicky poprvé zřídila vlastní informační web.

Lidé na něm najdou veškeré kontaktní údaje i zprávy o činnosti. Novinkou je i to, že od 9. ledna je možné na městskou policii dovolat prostřednictvím linky 156. „V platnosti je ale i dosavadní mobilní číslo 773 776 156, které je přímo k hlídce do automobilu. Ovšem linka 156 výrazně zjednoduší komunikaci a je lépe zapamatovatelná,“ konstatoval Čížek.

Vyzdvihl, že ačkoli je linka 156 v provozu teprve krátce, lidé si na ni rychle zvykli. „Přibližně polovina oznámení je už přijata na tuto linku, týdně přijímáme kolem 35 oznámení,“ řekl.

Podle starosty Aše Vítězslava Kokoře se s navýšením počtu strážníků a rozšířením provozu zvedly náklady na městskou policii zhruba o šest milionů korun ročně. „Provoz městské policie stojí pokladnu přibližně 15 milionů korun ročně. Nákladné je i vybavení a výstroj, každý nový strážník nás vyjde na zhruba 75 tisíc korun,“ přiblížil starosta Kokoř.

V Aši pracuje také šest asistentů prevence kriminality, město chce na jejich mzdy získat dotaci. Ta pokryje přibližně polovinu mzdových nákladů. Ve městě je rovněž instalováno 47 kamer městského dohlížecího systému.

Záběry ukazují výstavbu dálnice D6 z výšky. ŘSD narazilo na problémy

Výstavba dálnice D6 u Lubence na Lounsku (březen 2026)

Výstavbu úseku dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku komplikuje geologické složení podkladu. Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se tak hledají technické...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

Dvě prohry favoritů. Vary uspěly v Liberci, Hradec v prvním čtvrtfinále padl s Třincem

Hokejisté Karlových Varů oslavují třetí branku na ledě Liberce.

Hokejová extraliga načala další dvě čtvrtfinálové série. Liberec v prvním duelu neuhájil výhodu domácího prostředí a s Karlovými Vary prohrál těsně 2:3. Podobně dopadl i duel v Hradci Králové, kde se...

Třinec si v Hradci po prodloužení zajistil semifinále. Liberec má proti Varům mečbol

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci.

Třinečtí hokejisté jsou druhými semifinalisty extraligového play off. V pátém utkání série zvítězili na ledě Hradce Králové 3:2 po prodloužení brankou Miloše Romana. Ve druhém pátečním utkání uspěl...

27. března 2026  17:45,  aktualizováno  22:21

Cheb provoní jidáše. Velikonoční jarmark láká na tradice i zážitky

Kraslice z kachních a husích vajec zdobené frézováním a voskem na velikonoční...

Propojení velikonočních tradic a řemesel, nabídky regionálních produktů, bohatý program pro malé i velké a doširoka otevřené brány muzejních expozic, provoněné čerstvě napečenými jidáši. To je...

27. března 2026  14:23

Záběry ukazují výstavbu dálnice D6 z výšky. ŘSD narazilo na problémy

Výstavba dálnice D6 u Lubence na Lounsku (březen 2026)

Výstavbu úseku dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku komplikuje geologické složení podkladu. Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se tak hledají technické...

27. března 2026  13:42

Za úplatu vystavovala posudky řidičům, přitom je ani nevyšetřila, viní psycholožku

ilustrační snímek

Dopravní psycholožka z Karlových Varů vystavovala podle policie za úplatky posudky o způsobilosti lidem, kteří přišli o řidičský průkaz. Vůbec je přitom nevyšetřila. Policisté sedmapadesátiletou ženu...

27. března 2026  11:09

Kauza falešných řidičáků bobtná, policie obvinila už téměř padesát lidí

Autoškola

Už osmačtyřicet lidí viní karlovarští policisté z toho, že chtěli získat řidičský průkaz za pomoci úplatků. V rozsáhlém případu se postupně objevují další, kteří údajně přišli k řidičskému oprávnění...

27. března 2026  8:49

Karlovarská nemocnice má nové diagnostické pracoviště, dříve odhalí rakovinu

Otevření nového oddělení PET CT v Nemocnici Karlovy Vary. (26. března 2026)

Nové pracoviště PET CT, první v regionu, uvedli ve čtvrtek do provozu v karlovarské nemocnici. Přinese zásadní posun v dostupnosti a kvalitě diagnostiky nádorových onemocnění. Jde o první pracoviště...

26. března 2026  14:32

Stavbu D6 brzdí spory o pozemky. Babiš prozradil nový termín dokončení

Ve čtvrtek začala stavba úseku dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi. (24....

Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů bude dokončena až v roce 2029. V Karlových Varech to ve čtvrtek řekl při své návštěvě Karlovarského kraje premiér Andrej Babiš z ANO. Až dosud se počítalo s tím,...

26. března 2026  10:59

Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii

Obránce Hradce Králové Dávid Mudrák odtlačuje od branky třineckého útočníka...

Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...

25. března 2026  21:31

Výrobce silikonů Wacker převzal nový závod v Karlových Varech, zaměstná až 200 lidí

Firma WACKER nabídne až 200 pracovních míst. Zleva: Milan Kratina (CEO,...

Globálně působící chemický koncern a přední výrobce speciálních silikonů Wacker vstupuje do Karlových Varů. Společnost už převzala dokončenou budovu nového výrobního areálu, který pro ni připravil...

25. března 2026  15:11

Obec Šemnice zůstává rozdělená, stavební povolení na most znovu neprošlo

Most přes řeku Ohři v Šemnici bude kvůli havarijnímu stavu uzavřen. (7....

Situace okolo roky uzavřeného mostu přes řeku Ohře, který malou obec Šemnice na Karlovarsku rozděluje na dvě poloviny, se dostává do patové polohy. Krajský stavební úřad opět smetl ze stolu žádost o...

25. března 2026  9:27

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

