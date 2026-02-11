Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne

Jitka Dolanská
  9:37
Získat od svého města tisícovku a utratit ji u místních podnikatelů a provozovatelů služeb? V Aši to jde. Tamní radnice už tři roky za sebou vyčlenila z rozpočtu dva miliony korun. Ty formou correntů, neboli poukázek v hodnotě tisíc korun, rozdává místním obyvatelům, kteří se do projektu přihlásí.

Ašská radnice spouští znovu projekt na oživení místní ekonomiky. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Cílem je podpořit zdejší podnikatele a služby. Zájem je velký. Radnice plánuje v projektu pokračovat i letos.

„Pokaždé, když vyhlásíme, že je možné se do systému registrovat a získat correnty v hodnotě tisíc korun, netrvá ani 24 hodin a všechny jsou pryč,“ popsal mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Zájem potvrzují i obchodníci, například v Železářství Vojík. „Rozhodně se do dalšího ročníku přihlásíme. Lidé se nás na to ptají. Máme zkušenost, že víc nakupují a častěji sáhnou po kvalitnějším výrobku. Na možnost uplatnit correnty upozorňujeme na ceduli před prodejnou, prezentujeme to i na sociálních sítích,“ řekl vedoucí ašské prodejny Tomáš Vojík.

Kromě železářství se do posledního ročníku projektu zapojily více než tři desítky ašských podnikatelů. Se slevou bylo možné koupit třeba palivové dřevo, dekorace, zajít do salonu krásy nebo do restaurace. S projektem Corrency má zkušenost třeba Evelina Langerová, která v Aši provozuje kosmetický salon Evelin.

Podpora místních podnikatelů

„Zákazníci si častěji koupili nějaký produkt, který by si bez této podpory nekoupili. Ale co se týče služeb, tak to množství zůstalo stejné. Zda se zapojím příště, nevím, ale protože se mě na to klienti ptají a chtějí využívat slevy, tak pravděpodobně ano,“ naznačila.

Zaplatit correnty je možné i za volnočasové aktivity, například za kroužky v Domě dětí Sluníčko. „My jsme se zapojili do všech ročníků, zkušenost máme dobrou. Rodiče o projekt mají zájem a poměrně hodně jej využívají. Za mne je to skvělá podpora zájmového vzdělávání, budeme pokračovat,“ konstatovala ředitelka Sluníčka Eva Holečková.

Podle starosty Kokoře se ukazuje, že vybraná forma podpory místních podnikatelů má smysl. „Po třech letech jsem si udělal takové vlastní osobní vyhodnocení. Město investovalo ročně dva miliony korun, které získali občané. Ti je potom utratili u obchodníků přihlášených do systému. Při nákupu tak mohli ušetřit až 50 procent ceny zboží či služeb. Za tři roky, co systém v Aši funguje, město investovalo 5,3 milionu korun, dopad na kupní sílu byl 12,7 milionu korun. Takže je vidět, že ten multiplikační efekt je vysoký,“ doplnil Kokoř.

Ašská radnice se při svých plánech na oživení místní ekonomiky inspirovala v nejrůznějších městech republiky. „Někde radnice podpořily zájmové kroužky pro děti, jinde místní obchodníky nebo jen určité služby, farmářské výrobce a podobně,“ popsal Milan Vrbata.

Projekt podpory lokální ekonomiky už zavedli například v Kyjově na Hodonínsku, některých částech Prahy či ve Slezské Ostravě. Právě v Kyjově byl v roce 2021 spuštěn pilotní projekt, který byl pro radnici zdarma. Ve Slezské Ostravě zas mohou lidé využít dotaci na sportovní a rekreační aktivity. Tamní radnice tak chce podpořit zdraví a rozvoj dětí a zároveň pomoci spolkům a organizacím, které aktivity pro děti nabízejí.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

