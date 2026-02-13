Lepší dostupnost lékařů i škol. Aš chce obnovit přímé spoje do Karlových Varů

Jitka Dolanská
  11:02
Přímá autobusová linka by mohla po letech opět spojit města Aš a Karlovy Vary. Krajská dopravní komise podpořila požadavek města Aše a doporučila radě kraje žádost projednat a případně předložit krajským zastupitelům. Pokud ti dají návrhu zelenou, dočkají se Ašští opět přímé autobusové linky do krajského města a nemuseli by tak už během jízdy přestupovat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Ašský starosta Vítězslav Kokoř uvedl, že by v ideálním případě mohly autobusy vyjet už v novém školním roce.

„Momentálně jsme jediná obec s rozšířenou působností této velikosti, která v republice nemá přímé spojení s krajským městem. Dost nám to komplikuje život,“ řekl starosta Kokoř s tím, že Aš dlouhodobě usiluje o návrat přímých linek mezi Aší a dalšími městy v kraji.

Aktuálně se bez přestupu lidé dostanou jen do Chebu. „Pro nás je to nutnost a posun v rozvoji města, dostupnosti a mobilitě. Ašsko je geograficky izolované a přitom lidé musí jezdit do okolních měst do zaměstnání nebo za lékařskou péčí, protože na Ašsku nemáme ambulantní specialisty. Jenže pokud je nutné přestupovat, může to být problém. S navazujícími spoji mohou být potíže, mohou se třeba zpozdit,“ vysvětlil Kokoř.

Kraj pořídil minibusy, nepobraly lidi. Měli jsme chybná data, hájí se hejtman

Podle starosty Aš přišla o přímé linky zřizované krajem přibližně před deseti lety v souvislosti s rozvojem soukromých dopravců. Ti vypravovali autobusy napříč republikou až do Aše. A také odsud vyjížděli. Po čase se však stal konečnou stanicí namísto Aše Cheb.

„Potřebujeme přímé linky nejen kvůli tomu, že lidé z Ašského výběžku nejsou napřímo propojeni se zbytkem kraje. Potíže to dělá i těm, kteří by v Aši chtěli pracovat. Třeba pro kvalifikovaného učitele nebo zdravotníka či policistu ze Sokolova by s přestupy bylo to denní dojíždění velmi komplikované,“ naznačil starosta.

Aš by stála o čtyři přímé autobusové linky, aby se lidé dostali prioritně do školy, k lékaři a zpět.

