Spor o lampy pokračuje. Aš podává další žalobu na ministerstvo průmyslu

Jitka Dolanská
  9:47
Město Aš podá správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). To totiž odmítlo uvolnit peníze z Národního plánu obnovy. Konkrétně jde o dotaci ve výši 8,5 milionu korun, která měla pokrýt část nákladů na modernizaci zhruba čtvrtiny městského osvětlení. Důvodem mělo být, že město chybovalo v zadání zakázky.

Je to přitom už podruhé, co se Aš brání ve stejné věci soudně. Napoprvé soud vrátil věc ministerstvu s tím, aby rozhodlo znovu. I podruhé však úředníci dali městu vědět, že dotaci nevyplatí.

„V prvním rozhodnutí vadilo, že projekt byl realizován v podobě poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), nikoliv jako rekonstrukce veřejného osvětlení, a že nebyl vysoutěžen formou veřejné zakázky,“ uvedl mluvčí města Milan Vrbata.

Města chtějí nové osvětlení, jedna lampa ušetří za rok desítky tisíc

Vysvětlil, že v případě EPC jde o novátorský projekt, kdy dodavatel má nejen technickou odpovědnost za odevzdanou práci, ale ručí i za to, že modernizace přinese smluvně sjednané úspory. Z toho, co město uspoří na provozu a elektřině, se následně projekt splácí. Pokud by úspory byly nižší, rozdíl dodavatel doplácí ze svého.

Právě tohle se zřejmě ministerským úředníkům nelíbilo a tak řízení o dotaci zastavili. Jako důvod uvedli zjištění podstatných vad, které měly být v rozporu s podmínkami dotačního programu.

Jenže Aš se s tím nesmířila a věc dala k soudu. „Jde o princip. I menší město má právo domáhat se spravedlivého postupu a ozvat se, když mám za to, že centrální úřad chybuje,“ řekl tehdy starosta Aše Vítězslav Kokoř.

Spor o veřejné osvětlení. Je bezpečnější bílé světlo než oranžové? Důkaz neexistuje

Městský soud v Praze následně rozhodnutí ministerstva zrušil a nařídil věc přezkoumat znovu. Jenže i další rozhodnutí ministerstva bylo nachlup stejné. Žádost byla opět zamítnuta. Aš proto znovu vytáhla do boje.

„Odbor legislativní a právní našeho úřadu toto rozhodnutí a jeho odůvodnění rozporuje. Rada města Aše pak na mimořádné schůzi schválila podání žaloby proti novému rozhodnutí MPO v této věci,“ poznamenal Vrbata.

Město se tak vrací k soudu, aby se domohlo peněz na projekt, který se uskutečnil už v letech 2023 a 2024 a za který už město zaplatilo z vlastní kapsy. V jeho rámci Aš vyměnila 500 zastaralých a energeticky náročných lamp za špičková LED svítidla, která nabízejí nejen nesrovnatelně lepší barevné podání a viditelnost, ale také možnost chytré regulace intenzity světla podle aktuální potřeby.

Z ulic zmizelo i 140 stožárů, které byly mnohdy v havarijním stavu. Pod zemí je i 5 kilometrů nových kabelů. Modernizace radikálně snížila spotřebu energie i poruchovost sítě.

Úředníci MPO přesto trvají na tom, že na dotaci město nemá nárok. Argumentují tím, že projekt nebyl vysoutěžen jako klasická veřejná zakázka na stavební práce, ale jako poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). Podle nich tak došlo k nesouladu s podmínkami dotačního titulu. Radnice v Aši však takovou interpretaci rezolutně odmítá. Podle jejího právního názoru je metoda EPC legitimním a vysoce efektivním nástrojem, který naopak naplňuje podstatu dotace – tedy dosažení maximálních energetických úspor s minimálním rizikem pro veřejné rozpočty. Spor tedy bude muset opět rozhodnout soud.

Ašská radnice trvá na tom, že veškeré kroky při modernizaci osvětlení, včetně využití specifických energetických služeb, byly v souladu s dobrým hospodařením i veřejným zájmem.

Nejčtenější

Uvázlým kamionem na hodiny zatarasil silnici, pak opilý šofér udělal nevídanou věc

Opilý řidič na několik hodin zablokoval s kamionem silnici na Karlovarsku. Když...

Uvázlý kamionu se dřevem uzavřela v pondělí na téměř sedm hodin silnici na Karlovarsku. Opilý řidič se nezvládl s kolosem otočit a zablokoval oba jízdní pruhy. Když kamion po dlouhých hodinách...

U Žalmanova roste D6, kvůli tvrdému podloží používají velká pikovací kladiva

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje se stavbami dalších částí dálnice D6 v Karlovarském kraji. Na úseku mezi Žalmanovem a Knínicemi se aktuálně pracuje na odvodnění, zakládání mostů a...

Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.

V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní...

V rodinném domě vzplály zřejmě baterie pro vozík, požár způsobil škody za šest milionů

Požár rodinného domu v Nové Roli na Karlovarsku. (9. dubna 2026)

Hasiči zasahovali u požáru třípodlažního rodinného domu v Nové Roli na Karlovarsku. Na tísňovou linku byl ohlášen krátce po 3:00 ráno. Na místo vyjelo sedm jednotek hasičů. Podle prvních informací...

V Kynšperku opravují historický unikát, náklady se vyšplhají na 24 milionů

Rekonstrukce historické lávky v Kynšperku nad Ohří přes řeku Ohři je v plném...

V Kynšperku pokračuje rekonstrukce lávky přes Ohři. Aktuálně nad vodním tokem stojí jen její dřevěná část, kterou by měly s oběma břehy spojit nová předmostí. Ta původní bylo nutné vloni strhnout...

U Žalmanova roste D6, kvůli tvrdému podloží používají velká pikovací kladiva

ŘSD aktuálně pracuje na výstavbě části dálnice D6 mezi Žalmanovem a Knínicemi.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokračuje se stavbami dalších částí dálnice D6 v Karlovarském kraji. Na úseku mezi Žalmanovem a Knínicemi se aktuálně pracuje na odvodnění, zakládání mostů a...

26. dubna 2026  8:54

Konec provizoria. Záchranáři se v Lubech přestěhovali do vlastního

Zdravotničtí záchranáři mají novou výjezdovou základnu v Lubech na Chebsku....

Nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby začala od tohoto týdne sloužit v Lubech na Chebsku. Zdravotníci sídlí v nově postaveném jednopodlažním objektu na kraji města, který je navržený...

25. dubna 2026  7:53

První volejbalové finále pro Karlovarsko, Lvy doma porazilo bez ztráty setu

Volejbalisté Karlovarska nastupují ke čtvrtfinálovému utkání.

Do finále extraligy volejbalistů vstoupilo lépe Karlovarsko. Vítěz základní části porazil obhájce titulu Lvy Praha 3:0 po setech 25:21, 25:22 a 27:25.

24. dubna 2026  20:51

Zubní klinika, nový urgent i heliport. Nemocnice v Chebu se mění

Nemocnice Cheb. (24. srpna 2022)

Chebská nemocnice se mění a modernizuje. Chystá se stavba nového urgentního příjmu, přibude heliport přímo v areálu nemocnice, v plánu je nová magnetická rezonance a chystá se otevření zubní kliniky....

24. dubna 2026  15:23

V rodinném domě vzplály zřejmě baterie pro vozík, požár způsobil škody za šest milionů

Požár rodinného domu v Nové Roli na Karlovarsku. (9. dubna 2026)

Hasiči zasahovali u požáru třípodlažního rodinného domu v Nové Roli na Karlovarsku. Na tísňovou linku byl ohlášen krátce po 3:00 ráno. Na místo vyjelo sedm jednotek hasičů. Podle prvních informací...

9. dubna 2026  7:59,  aktualizováno  24. 4. 13:48

Ukázky zásahů i historická technika. Bečov zve na Den bezpečnosti

Zámek ve městě Bečov nad Teplou v dnešním Karlovarském kraji byl vybudován v...

Ukázky práce profesionálních i dobrovolných hasičů, střípky ze zásahů zdravotnické záchranné služby i zajímavosti z práce dalších složek Integrovaného záchranného systému nabídne Den bezpečnosti na...

24. dubna 2026  9:33

V Kynšperku opravují historický unikát, náklady se vyšplhají na 24 milionů

Rekonstrukce historické lávky v Kynšperku nad Ohří přes řeku Ohři je v plném...

V Kynšperku pokračuje rekonstrukce lávky přes Ohři. Aktuálně nad vodním tokem stojí jen její dřevěná část, kterou by měly s oběma břehy spojit nová předmostí. Ta původní bylo nutné vloni strhnout...

23. dubna 2026  10:43

Konec cestování kvůli práškům. V Kynšperku budou mít po třech letech lékárnu

Téměř tři roky byli obyvatelé Kynšperku nad Ohří bez lékárny. Město našlo...

Bezmála tři roky bylo město Kynšperk nad Ohří na Sokolovsku bez lékárny. To už se brzy změní. Radnici se podařilo získat provozovatele, který chce lékárnu otevřít v prostorách nákupního centra Coop –...

22. dubna 2026  15:12

Konkurence multiplexu i úbytek diváků. Kino Čas hledá nového provozovatele

Pro kino Čas v Karlových Varech hledají nového provozovatele. V době filmového...

Město Karlovy Vary hledá nového provozovatele kina Čas. Kulturní stánek, který patří k tradičním promítacím sálům v době karlovarského filmového festivalu, totiž opouští dlouholetá nájemkyně Alena...

22. dubna 2026  10:39

Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.

V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní...

22. dubna 2026  9:55

Uvázlým kamionem na hodiny zatarasil silnici, pak opilý šofér udělal nevídanou věc

Opilý řidič na několik hodin zablokoval s kamionem silnici na Karlovarsku. Když...

Uvázlý kamionu se dřevem uzavřela v pondělí na téměř sedm hodin silnici na Karlovarsku. Opilý řidič se nezvládl s kolosem otočit a zablokoval oba jízdní pruhy. Když kamion po dlouhých hodinách...

21. dubna 2026  12:44

Obce a města soutěžily o nejlepší web, triumfovaly Cheb a Nejdek

Regionální kolo Zlatý erb 2026 v Karlovarském kraji zná své vítěze. Zabodoval...

V soutěži Zlatý erb o nejlepší webové stránky, kterou už téměř tři desetiletí pořádá spolek Český zavináč, zvítězily v regionálním kole Karlovarského kraje města Cheb a Nejdek. Z obcí s rozšířenou...

21. dubna 2026  9:36

