Aš čeká rekonstrukce hlavní dopravní tepny za přibližně 150 milionů korun

Podílet by se měla i Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu se spoluúčastí 85% způsobilých výdajů.

„V rozpočtu k tomu účelu připravíme částku přibližně 22 milionů korun. Ze strany města se jedná o chodníky, parkovací stání a veřejné osvětlení. Změnit by se měla i křižovatka Chebské a Nádražní ulice, která je nepřehledná. Odstranit by se mělo místo častých nehod na jedné z okružních křižovatek, kde stávající ostrůvek příliš vyčnívá do křižovatky,“ předestřel ašský radní František Peterka.

Jak potvrdil ředitel krajské správy Jiří Šlachta, práce by měly začít v dubnu a skončit v říjnu příštího roku.

„V současné době ještě není provedeno zadávací řízení na dodavatele stavby, proto se konečné skutečné termíny realizace stavby mohou ještě posunout,“ informoval Šlachta s tím, že pracovat se bude za částečného omezení provozu vždy na jednom pruhu silnice, přičemž druhý by měl zůstat průjezdný. Řidiči se tak musí připravit na možné komplikace.

Radnice opravy hlavního průtahu městem vítá, nicméně podle slov radního Peterky jsou ve městě silnice, které jsou v mnohem horším stavu. „Například ulice Komenského. Tam je to přímo zoufalé a přitom to je důležitá paralelka s Hlavní. V případě jejího uzavření přebírá ulice Komenského funkci této důležité dopravní tepny, po které jezdí i kamiony,“ řekl Peterka.

Podle krajského ředitele Šlachty o potížích správa silnic ví a souvislou opravu povrchu ulice Komenského připravuje. Její opravy ale zahájí až poté, co se pod povrch již nebudou ukládat inženýrské sítě v souvislosti se stavbami rodinných domků v lokalitě a také až se podaří na opravy zajistit dostatek prostředků.

Problémy při zimní údržbě

Ašská radnice rovněž poukazuje na to, že uvažované úpravy ulic Hlavní a Chebská nejsou příliš vhodné pro obec v takové nadmořské výšce, jako je Aš.

„Naše technické služby si stěžují na to, že jim tolik moderní malé ostrůvky a zálivy, kruhové objezdy malého průměru a vysoké obrubníky velmi ztěžují zimní údržbu. Možná ve vnitrozemí to problém není, ale u nás, kde pokaždé napadne spousta sněhu, je to jiné,“ konstatoval radní Peterka.

„Celkové projektové řešení vychází ze zpracovaného bezpečnostního auditu celého úseku řešené silnice a ze stávajících normových požadavků na řešení průjezdních úseků ve městech,“ oponoval ředitel Jiří Šlachta. „Žádné „příliš vysoké obrubníky“ zde navrženy nejsou, vše je podle stávajících norem a vše bylo z pohledu plynulosti a bezpečnosti dopravy odsouhlaseno policií. Obdobná řešení se používají ve městech a obcích po celé republice,“ dodal.