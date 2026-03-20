Stávající sklady už nestačí. Výrobce flakonů pro kosmetiku míří do Aše

„Naše výroba roste a zároveň klademe vysoké nároky na kvalitu skladování. A to nejen kvůli materiálům, se kterými pracujeme, ale i kvůli očekáváním našich zákazníků. Lokalita Aš je pro nás ideální nejen kvůli vzdálenosti od výroby, ale i kvůli kvalitě nabízených prostor a rychlosti realizace. Díky novému skladu budeme schopni pružněji reagovat na potřeby našich zákazníků a uchovat naše výrobky v nejvyšší možné kvalitě,“ vysvětluje Pavel Isteník, ředitel společnosti Heinz-Glas Decor.
Ten oceňuje, že budovy v ašském areálu CTP jsou certifikovány podle mezinárodních standardů. Počítá se zde s bohatou zelení a přírodními prvky typu ještěrkoviště a broukoviště. Připravuje se rovněž instalace fotovoltaických panelů, zavedení recyklace vody a napojení na cyklostezky.
Rozvoj parku se děje ve spolupráci s městem Aš. Významnou roli přitom hraje iniciativa Lex Aš – podkladová studie a připravovaný legislativní rámec pro vytvoření speciální ekonomické zóny, která má za cíl nastartovat hospodářský růst a přilákat strategické investice.
„Chceme, aby se Ašsko stalo místem, kde se dobře podniká i žije. Díky spolupráci s CTP a projektu Lex Aš máme šanci vytvořit prostředí, které přitáhne nové investory, nabídne kvalitní pracovní místa a pomůže přivést zpět české pracovníky do našeho regionu. Věříme, že i pohraničí může být tahounem moderního průmyslu a dlouhodobě prosperovat,“ říká starosta Aše Vítězslav Kokoř.
„Ašsko má podle nás výjimečný rozvojový potenciál. Není to jen o strategické poloze, ale hlavně o lidech, přístupu města a chuti něco budovat. Společně se nám daří přitahovat firmy, které jsou ve svých oborech světovou špičkou, a Heinz-Glas Decor je toho příkladem. Jejich příběh ukazuje, že když se spojí tradice s inovacemi a kvalitním zázemím, může vzniknout něco opravdu silného. Právě taková partnerství chceme v CTP rozvíjet – s respektem ke specifickým potřebám klientů a s ohledem na dlouhodobý přínos pro celý region,“ zdůrazňuje Jana Hain-Schmiedberská, business developer CTP v České republice.
CTPark Aš, nejzápadněji položený areál v portfoliu CTP, leží pouhé tři kilometry od česko-německých hranic a je díky napojení na dálnice A93, A9, A4 a A72 ideálním místem pro logistiku i lehkou výrobu.
V současnosti dosahuje zastavěná plocha parku téměř 70 tisíc metrů čtverečních. Kromě toho má CTP již povolené další dvě budovy, které rozšíří kapacitu parku o dalších 25 tisíc metrů čtverečních.