Hasičské jednotky dostaly výzvu k výjezdu šest minut po půlnoci. S plameny bojovali profesionální hasiči z Aše a jednotky sborů dobrovolných hasičů z Krásné, Hazlova a Hranic.
„Po příjezdu prvních jednotek byl požár již ve třetí fázi rozvoje. Hasiči nasadili několik hasebních proudů k jeho lokalizaci a následné likvidaci,“ informoval hasičský mluvčí Patrik Žižka.
Při požáru se nikomu nic nestalo. Škoda zatím vyčíslena nebyla. „Příčina vzniku požáru je předmětem šetření,“ dodal Žižka. Případem se zabývají také policisté.