Památku padlých vojáků připomene Aš novou deskou i čestnými občanstvími

Jitka Dolanská
  6:19
Město Aš udělí čestná občanství devíti vojákům US Army, kteří v roce 1945 padli na Ašsku při osvobozování Československa od německé okupace. Listiny, které o tom v českém a anglickém jazyce informují, převezme zástupce americké ambasády právě v sobotu a následně je ve Spojených státech předá rodinám padlých.

„Pietní akt u pomníku americkým vojákům začne ve 13 hodin. Spolu se zástupci veřejnosti, studenty a skauty položíme květiny, věnce a zástupci amerického velvyslance v Česku Davidu Wisnerovi předáme pamětní listy v ozdobných deskách,“ řekl zástupce ašského starosty Pavel Matala.

Čestnými občany města se nově stane devět Američanů. Osádku tanku, zničeného 20. dubna 1945 pancéřovou pěstí u plynárny v Aši, tvořili Perfect Truman A., Hanchey Robert G. a Rentell Artur G.

Další američtí vojáci Hill Keneth R. a Midyett James C. zemřeli 15. května 1945 poté, co s vojenským vozidlem typu Jeep najeli v Novém Žďáru na minu. Conklin Lewis W. padl 25. dubna 1945 u Studánky, Mallet Eduard H. položil život 24. dubna 1945 v Podílné, Wright Donald H. padl 25. dubna 1945 v Polné, Mc Falda George J. byl zabit 25. dubna 1945 v Hazlově.

22 fotografií

V souvislosti s udílením čestných občanství nechala ašská radnice na pomník umístit novou pamětní desku. Ta stará, která je zde od devadesátých let, totiž obsahovala i jména vojáků, kteří válku přežili.

„Upozornil nás na to jeden z historiků, když zjistil, že údajně mrtvý voják byl nasazen i v další válce a později zemřel v USA. Ale protože pro město je problematické zjišťovat v Americe podrobnosti, obrátili jsme se na odborníky, kteří se za pomoci svých kontaktů za oceánem snažili seznam padlých aktualizovat. Stálo to spoustu energie a sil, ale za pomoci badatelů Davida Fouda, Jiřího Frýberta a Pavla Olšmída se to povedlo,“ uvedl Matala.

Památník americkým osvoboditelům byl odhalen na počátku 90. let minulého století v sadech Míru. Je dílem mariánskolázeňského sochaře Vítězslava Eibla. Tvoří jej dva a půl metru vysoký žulový monolit, který na hrubě opracovaném povrchu nese pamětní desky.

Na jedné je zobrazena vlající americká vlajka a nápis: 20. IV. 1945 osvobodila americká armáda město Aš. Druhá je nově vyrobená z hliníku a obsahuje již aktualizovaná jména padlých. Město za ni zaplatilo 55 tisíc korun.

Aš udělila čestná občanství už dříve. V roce 1993 se stal čestným obyvatelem města ašský rodák Rudolf Hilf za snahy o prohlubování česko-německých vztahů.

V roce 2000 byla ve spolupráci s Konfederací politických vězňů takto oceněna šestice lidí perzekvovaných komunistickým režimem. Byli to Otto Černíček, Jan Fritsch, Lídie Koláříková, Vlasta Nováková, Josef Peksa, František Petzlinovský a Jan Smetka.

Další čestná občanství udělilo město v roce 2016 Herbertu Braunovi a Horstu Adlerovi, kteří se zásadně podíleli na česko-německém usmíření.

