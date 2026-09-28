Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Armáda si chce vychovat záložní důstojníky, pomůže jí v tom karlovarský kurz

Autor:
  9:50
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Pilotní program přípravy záložních důstojníků Armády České republiky plánuje společně s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT spustit v Karlovarském kraji ministerstvo obrany. Projekt je určený studentům vysokých škol v bakalářském programu. Začít by měl fungovat od září příštího roku.

„Program splňuje několik funkcionalit. A to jak z hlediska potřeby přípravy a doplňování důstojnického sboru Armády České republiky, ať už pro aktivní profesionální službu v armádě nebo k výkonu funkcí v hodnostním sboru důstojníků v rámci aktivní zálohy, tak přípravy důstojníků ve všeobecné záloze našich ozbrojených sil pro případ krizových stavů,“ řekl při nedávné návštěvě Karlových Varů ministr obrany Jaromír Zůna.

Kurz trvá tři semestry paralelně s vysokoškolským studiem a je dobrovolný. Jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup je, aby budoucí student nejdříve absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik zakončený vojenskou přísahou. To je podle Zůny proto, aby se s ním během přípravy mohlo pracovat jako s vojákem.

Ztrátové karlovarské letiště převezme armáda, odsouhlasili zastupitelé kraje

Kurz je naplánovaný na čtyři hodiny týdně, vždy v odpoledních hodinách. Zaměřen bude podle Zůny zejména prakticky. „První dva semestry jsme vynechali z důvodu adaptace středoškoláků na vysokoškolskou přípravu. Kurz tak vlastně začíná třetím semestrem a končí pátým semestrem bakalářského studia, informoval ministr.

Mohou do něj však podle něj vstoupit i studenti jiných forem, například magisterského či inženýrského studia, pokud budou mít zájem. „Je to kurz, který je podporován stipendijním programem, dalšími benefity a podobně. Vyhodnotíme jej po roce a pokud se osvědčí, chtěli bychom jej rozšířit i na další vysoké školy v České republice,“ informoval ministr. „Pro studenty je to výhodné, protože sice vystudují na jedné škole, připraveni ale budou na dvě kariéry,“ dodal.

Český unikát. Všichni záchranáři budou pod jednou střechou, zapojí se i armáda

Jak uvedla senátorka Jana Mračková Vildumetzová, aktuální nabídka platí pro současné první ročníky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, která působí v Kladně.

„Nyní se domlouváme, že by tady od příštího roku mohla fakulta působit s oborem Ochrana obyvatelstva. Protože u nás v kraji máme střední vojenskou a policejní školu. To znamená, že by jejich absolventi mohli na tento obor přecházet a ve studiu pokračovat přímo v kraji,“ vysvětlila s tím, že v Karlových Varech navíc v rámci kurzu důstojníků vznikne katedra vojenská přímo pod ministerstvem obrany.

Hec, ale možná i budoucí práce. Středoškoláci trénují s žateckými vojáky

„Sem budou studenti na kurz docházet. My si od toho slibujeme, že by to mohlo nastartovat další spolupráci s ČVUT a přivést do kraje další vysokoškolské obory,“ doplnila.

Kde konkrétně bude katedra sídlit a kde bude výuka probíhat, ještě rozhodnuto není. Jednou z variant je školský objekt na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech nebo dokončované Krajské inovační centrum u krajského úřadu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Sucho odhalilo historický most v přehradě Březová u Karlových Varů

U březovské přehrady za normálních časů

Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Podle mluvčí Povodí Ohře Dany Zikešové se...

Byl oázou klidu i komunistickou klubovnou, františkolázeňský Zámeček slaví výročí

Pohádkový Zámeček ve Františkových Lázních

Pohádková rozhledna Zámeček ve Františkových Lázních slaví jubileum. Hotýlek s kavárnou a vyhlídkovou věží zdobí jednu z tamních vycházkových tras už 110 let. Drobná solitérní stavba z počátku...

Po kilometru rovinky náhle ostře doprava. Silničáři rovnají nebezpečnou zatáčku

Zatáčku mezi Jindřichovicemi a Dolními Nivami vyhodnotili odborníci jako...

Tři roky, pět dopravních nehod a osm zranění. To je bilance úseku silnice mezi Dolními Nivami a Jindřichovicemi na Sokolovsku, který na základě statistik odborníci na dopravu vyhodnotili jako...

Armáda si chce vychovat záložní důstojníky, pomůže jí v tom karlovarský kurz

ilustrační snímek

Pilotní program přípravy záložních důstojníků Armády České republiky plánuje společně s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT spustit v Karlovarském kraji ministerstvo obrany. Projekt je určený...

28. září 2026  9:50

České házenkářky na závěr přípravného turnaje v Chebu prohrály se Slovinskem

Jovana Jovovičová se snaží udržet míč před dotírající Charlotte Cholevovou...

České házenkářky v závěrečném utkání na turnaji čtyř zemí O štít města Chebu podlehly Slovinsku 25:29. Svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy v souboji účastníků prosincového mistrovství...

27. září 2026  17:11

Sucho odhalilo historický most v přehradě Březová u Karlových Varů

U březovské přehrady za normálních časů

Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Podle mluvčí Povodí Ohře Dany Zikešové se...

27. září 2026  12:40

Lázně každým coulem. Budova karlovarského hotelu Windsor slaví 160 let

Dříve Lázně III, dnes lázeňský hotel Windsor. Historický objekt v sousedství...

Lázeňský hotel Windsor v Karlových Varech, bývalé Lázně III, slaví letos v září kulatiny. Rovných 160 let od slavnostního otevření. Jedna z nejstarších staveb ve městě, ležící v těsném sousedství...

27. září 2026  9:45

Kariérní web hospodářské komory propojí školy v regionu se zaměstnavateli

Nový kariérní web krajské hospodářské komory pomůže dětem i středoškolákům s...

Jaký obor vzdělávání mám vybrat? Kde se nejlépe uplatním v praxi? A bude mě moje práce bavit? To jsou otázky, které trápí snad každého mladého člověka před opuštěním školních lavic. S hledáním...

26. září 2026  8:50

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

25. září 2026  16:50,  aktualizováno  21:33

České házenkářky slaví první výhru v sezoně. V Chebu zdolaly Polsko

Markéta Jeřábková (vlevo) se hecuje během kvalifikace na mistrovství Evropy.

České házenkářky v druhém utkání na přípravném turnaji čtyř zemí O štít města Chebu porazily Polsko 27:25 a po středeční úvodní prohře s B-týmem Norska si v pátek připsaly první vítězství v sezoně....

25. září 2026  20:12,  aktualizováno  21:08

Konec dlouhé objížďky. Silničáři zprovozní první část obchvatu Veselova

První část obchvatu Veselova je připravená na zprovoznění. Stane se tak v úterý...

Téměř pět měsíců museli kvůli stavbě obchvatu motoristé složitě a dlouze přes Chyši a Bošov objíždět Veselov, místní část Žlutic na Karlovarsku. Tato komplikace v úterý skončí. První část obchvatu...

25. září 2026  13:54

Český unikát. Všichni záchranáři budou pod jednou střechou, zapojí se i armáda

Vizualizace podoby společného operačního střediska IZS v areálu krajského...

Do dvou let vyroste v Karlových Varech v areálu krajských institucí společné operační středisko pro složky integrovaného záchranného systému nazvané SOS 112. Společný dispečink policistů, hasičů,...

25. září 2026  9:45

Příčina loňského pádu letadla u Chebu. Otevřela se kabina, pilot reagoval chybně

Na Chebsku se zřítilo ultralehké letadlo, pilot nepřežil (2.3.2025)

Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané otevření krytu kabiny za letu. Pilot se ji zřejmě pokoušel v nízké výšce znovu uzavřít, ale ztratil...

24. září 2026  17:59

Blíže ke sto desítce. Cestáři upravují slabé místo silnice I/13 na Karlovarsku

Ředitelství silnic a dálnic bude až do prvního pololetí roku 2027 opravovat...

V první polovině příštího roku skončí práce na modernizaci úseku silnice I/13 mezi Ostrovem a Karlovými Vary. Do té doby musejí motoristé počítat s omezeními u sjezdu na Bor. Odměnou jim bude, že se...

24. září 2026  15:33

Byl oázou klidu i komunistickou klubovnou, františkolázeňský Zámeček slaví výročí

Pohádkový Zámeček ve Františkových Lázních

Pohádková rozhledna Zámeček ve Františkových Lázních slaví jubileum. Hotýlek s kavárnou a vyhlídkovou věží zdobí jednu z tamních vycházkových tras už 110 let. Drobná solitérní stavba z počátku...

24. září 2026  9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde