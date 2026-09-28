„Program splňuje několik funkcionalit. A to jak z hlediska potřeby přípravy a doplňování důstojnického sboru Armády České republiky, ať už pro aktivní profesionální službu v armádě nebo k výkonu funkcí v hodnostním sboru důstojníků v rámci aktivní zálohy, tak přípravy důstojníků ve všeobecné záloze našich ozbrojených sil pro případ krizových stavů,“ řekl při nedávné návštěvě Karlových Varů ministr obrany Jaromír Zůna.
Kurz trvá tři semestry paralelně s vysokoškolským studiem a je dobrovolný. Jediným kvalifikačním požadavkem pro vstup je, aby budoucí student nejdříve absolvoval dobrovolné vojenské cvičení nebo základní vojenský výcvik zakončený vojenskou přísahou. To je podle Zůny proto, aby se s ním během přípravy mohlo pracovat jako s vojákem.
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Kurz je naplánovaný na čtyři hodiny týdně, vždy v odpoledních hodinách. Zaměřen bude podle Zůny zejména prakticky. „První dva semestry jsme vynechali z důvodu adaptace středoškoláků na vysokoškolskou přípravu. Kurz tak vlastně začíná třetím semestrem a končí pátým semestrem bakalářského studia, informoval ministr.
Mohou do něj však podle něj vstoupit i studenti jiných forem, například magisterského či inženýrského studia, pokud budou mít zájem. „Je to kurz, který je podporován stipendijním programem, dalšími benefity a podobně. Vyhodnotíme jej po roce a pokud se osvědčí, chtěli bychom jej rozšířit i na další vysoké školy v České republice,“ informoval ministr. „Pro studenty je to výhodné, protože sice vystudují na jedné škole, připraveni ale budou na dvě kariéry,“ dodal.
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Jak uvedla senátorka Jana Mračková Vildumetzová, aktuální nabídka platí pro současné první ročníky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, která působí v Kladně.
„Nyní se domlouváme, že by tady od příštího roku mohla fakulta působit s oborem Ochrana obyvatelstva. Protože u nás v kraji máme střední vojenskou a policejní školu. To znamená, že by jejich absolventi mohli na tento obor přecházet a ve studiu pokračovat přímo v kraji,“ vysvětlila s tím, že v Karlových Varech navíc v rámci kurzu důstojníků vznikne katedra vojenská přímo pod ministerstvem obrany.
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„Sem budou studenti na kurz docházet. My si od toho slibujeme, že by to mohlo nastartovat další spolupráci s ČVUT a přivést do kraje další vysokoškolské obory,“ doplnila.
Kde konkrétně bude katedra sídlit a kde bude výuka probíhat, ještě rozhodnuto není. Jednou z variant je školský objekt na nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech nebo dokončované Krajské inovační centrum u krajského úřadu.