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Hec, ale možná i budoucí práce. Středoškoláci trénují s žateckými vojáky

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  12:17
V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky....

V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky. Trénují je vojáci 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce. | foto: ČTK

V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky....
V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky....
V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky....
V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky....
10 fotografií
V pátek skončí ve vojenském prostoru Hradiště na Karlovarsku čtyřtýdenní výcvik studentů. Pro zájemce ho připravili vojáci žatecké 4. brigády rychlého nasazení. Na cvičení nastoupilo na 130 studentů. Výcvik vzdalo jen několik z nich.

„Já se přihlásila z hecu, chtěla jsem si vyzkoušet, jaké to je. Doma mi táta říkal, že to bude hodně tvrdé, a ano, je to dřina. Je to rozdíl od toho civilního světa, člověk se musí snažit. Hlavně jde o to, aby četa fungovala, fakt si pomáháme,“ řekla jedna z účastnic výcviku, maturantka Petra Hana Novotná z Pozorky na Karlovarsku.

Obdobně jako řada dalších účastníků zvažuje kariéru v Armádě České republiky. „Dělám si teď řidičák na náklaďák a jako řidič bych do uniformy reálně šla,“ řekla.

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Vojenský újezd Hradiště v Doupovských horách je jedním z deseti míst, kde studenti letos v červenci cvičí. Loni bylo míst osm. Povoláno sem bylo 133 studentů, na cvičení jich nastoupilo 129 a po dvou týdnech pokračovalo v kurzu 108 z nich, přičemž zhruba třetina jsou dívky. Ti, kteří předčasně cvičení ukončili, k tomu měli nejčastěji osobní nebo zdravotní důvody.

Studenti, kteří cvičení úspěšně dokončí, složí 31. července slavnostní přísahu a získají status vojáka v záloze. Výcvik je stejně náročný jako základní vojenský kurz, který absolvují rekruti nastupující do armády ve Vyškově.

V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky. Trénují je vojáci 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce.
V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky. Trénují je vojáci 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce.
V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky. Trénují je vojáci 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce.
V pátek na Doupově vyvrcholí čtyřtýdenní výcvik pro plnoleté středoškoláky. Trénují je vojáci 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce.
10 fotografií

Po dokončení střední školy tak mají absolventi dobrovolného vojenského cvičení usnadněnou cestu do armády nebo do jejích aktivních záloh.

Cvičící středoškoláky navštívil na Doupově i náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. „Těší nás zájem mladých lidí, protože my v tom vidíme budoucnost. Tím, jak modernizujeme armádu, pořizujeme nové technologie, nové zbraňové systémy, tak právě takovíto lidé budou budoucností armády,“ řekl studentům.

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Právě moderní systémy podle něj budou obsluhovat mladí lidé. „Chtěl bych mít v armádě takový mix zkušeností a mix toho zdravého mládí, které má zároveň k těm novým technologiím mnohem hlubší vztah než třeba moje generace nebo generace těch, kteří jsou o něco mladší, než jsem já,“ řekl studentům.

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