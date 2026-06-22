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To nejlepší z armádní techniky. Chebské letiště bude hostit přehlídku Modré nebe

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  11:11
Armáda představí na akci Modré nebe nad Chebem například vrtulníky Venom.

Armáda představí na akci Modré nebe nad Chebem například vrtulníky Venom. | foto: HELI UNIT AČR

Armáda představí na akci Modré nebe nad Chebem například vrtulníky Venom.
Armáda představí na akci Modré nebe nad Chebem například vrtulníky Venom.
Armáda představí na akci Modré nebe nad Chebem například vrtulníky Venom.
Armáda představí na akci Modré nebe nad Chebem například vrtulníky Venom.
6 fotografií
Vrtulníky, letadla, obrněná vozidla i elitní jednotky. Areál chebského letiště bude ve středu 24. června hostit akci Modré nebe nad Chebem. Pořadatelé, kterými jsou ministerstvo obrany a Armáda České republiky, nabídnou to nejlepší z moderní armádní techniky, dynamické ukázky i práci bezpečnostních složek.

Na ploše se objeví například vrtulníky UH-1Y Venom a Mi-171, obrněná vozidla Tatra Force, Titus, LOV Dingo nebo Pandur. Program doplní ukázky z práce Vojenské policie, Policie ČR, integrovaného záchranného systému, celní správy, vězeňské služby i městských strážníků.

Každá z účinkujících složek představí svou techniku a činnost v terénu. Součástí dne budou i akční ukázky, které patří k největším lákadlům celé akce. Návštěvníci se mohou těšit na display ukázku vrtulníku Mi-171, průlet letounu C-295 CASA se seskokem výsadkářů, ukázku pohotovostního oddělení Vojenské policie Tábor, práci policejních psovodů i společnou ukázku složek IZS a letecké záchranné služby. Chybět nebude boj zblízka se zajištěním pachatele, průlet stíhaček Gripen a Eurofighter či ukázka leteckého hašení.

Víceúčelové vrtulníky UH-1Y Venom, které slouží na misi v Polsku. (9. června 2026).
TITUS. Obrněné vozidlo kategorie MRAV vzniklo ve spolupráci společností Tatra Defence Vehicle, Tatra Trucks a francouzské zbrojovky Nexter. Vůz získal na veletrhu ocenění Zlatý IDET
Kolový vůz Pandur.
Armáda ukázala na karlovarském letišti vrtulníky a bojová letadla. Letoun CASA C-295.
6 fotografií

Program je sestaven tak, aby si na své přišli jak rodiny s dětmi, tak fanoušci vojenské techniky nebo lidé, kteří chtějí vidět armádu zblízka. Na místo je možné se dopravit kyvadlovou dopravou z autobusového nádraží v Chebu přímo na letiště. Autobusy budou odjíždět z nástupiště č. 10.

Mimořádné spoje budou jezdit v patnáctiminutovém intervalu od 8:15 hodin do 19:10 hodin, jízdné je zdarma. Akce potrvá od 9 do 19 hodin a vstup je zdarma.

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