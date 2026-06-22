To nejlepší z armádní techniky. Chebské letiště bude hostit přehlídku Modré nebe

Na ploše se objeví například vrtulníky UH-1Y Venom a Mi-171, obrněná vozidla Tatra Force, Titus, LOV Dingo nebo Pandur. Program doplní ukázky z práce Vojenské policie, Policie ČR, integrovaného záchranného systému, celní správy, vězeňské služby i městských strážníků.
Každá z účinkujících složek představí svou techniku a činnost v terénu. Součástí dne budou i akční ukázky, které patří k největším lákadlům celé akce. Návštěvníci se mohou těšit na display ukázku vrtulníku Mi-171, průlet letounu C-295 CASA se seskokem výsadkářů, ukázku pohotovostního oddělení Vojenské policie Tábor, práci policejních psovodů i společnou ukázku složek IZS a letecké záchranné služby. Chybět nebude boj zblízka se zajištěním pachatele, průlet stíhaček Gripen a Eurofighter či ukázka leteckého hašení.
Program je sestaven tak, aby si na své přišli jak rodiny s dětmi, tak fanoušci vojenské techniky nebo lidé, kteří chtějí vidět armádu zblízka. Na místo je možné se dopravit kyvadlovou dopravou z autobusového nádraží v Chebu přímo na letiště. Autobusy budou odjíždět z nástupiště č. 10.
Mimořádné spoje budou jezdit v patnáctiminutovém intervalu od 8:15 hodin do 19:10 hodin, jízdné je zdarma. Akce potrvá od 9 do 19 hodin a vstup je zdarma.