Budova „výpočetky“ dostane novou podobu, přiblíží se stavu z padesátých let

Podklady pro vydání stavebního povolení na rekonstrukci chce mít majitel objektu pohromadě ještě letos. Budova na rohu Varšavské ulice a třídy T. G. Masaryka tak přijde o několik dominantních prvků, které podle architektů nezapadají do okolní zástavby. Zmizí tak například kovová rampa v průčelí či jakýsi kapitánský můstek v horní části budovy.

Změny se dotknou i střešní nástavby, která v současné podobě evokuje palubu lodi s kulatými okny. „Vrátíme se k sedlové střeše s vikýři, která naváže na linii ostatních staveb,“ přiblížil jeden z cílů rekonstrukce objektu Pavel Tomek, předseda dozorčí rady SUAS Group a Sokolovské uhelné.

Co bude v objektu, je jasné

Kde ovšem autoři studie budoucí podoby domu nenašli společnou řeč s památkáři, je řešení vstupu do budovy, který je v současné době řešený kovovou rampou. „Je to nevyužitý velký prostor, z toho důvodu jsme uvažovali o posedovém schodišti. To ale neprošlo orgány památkové péče, budova se nachází v památkové zóně. Proti byli i stavaři, protože schody by obtížně odolávaly změnám počasí,“ doplnil Tomek.

Jasné už na druhou stranu je, co bude v nárožní budově po její rekonstrukci. „Počítáme s tím, že by se zde nacházelo centrum pro obchod s energiemi a sídlo společnosti Karlovarská plynárenská, do které jsme majetkově vstoupili,“ naznačil předseda dozorčí rady. Sídlit zde bude i dceřiná firma SUAS Solutions, která se zaměřuje na moderní energetiku.

Prostor pro restauraci i služby

„Dokážeme si představit, že v objektu vznikne zázemí pro rozvojové aktivity průmyslového a rezidenčního developmentu, tedy centrum pro budoucí nájemce a vlastníky bytů, bytových domů a podobně. První patro je nyní nájemní, a tak by to mělo zůstat i v budoucnu,“ doplnil Pavel Tomek.

Suterén PVT by se pak do budoucna mohl stát zázemím pro restauraci či lázeňské a wellness služby. „Tento nápad se dá dobře provázat s naším hotelem Windsor v Lázních III,“ podotkl šéf dozorčí rady.

Bude více ladit s okolím

Zatímco vnější podoba objektu je už prakticky daná, na interiérech budou architekti ještě pracovat. V letošním roce chce mít jeho majitel pohromadě všechny dokumenty potřebné pro získání stavebního povolení. Začít stavět by se mělo v roce 2025.

Dům, v němž sídlil Podnik výpočetní techniky, byl postavený na přelomu 19. a 20. století. Do současnosti prošel řadou úprav, které jeho podobu výrazně měnily. Po chystané rekonstrukci bude podle záměru majitele více ladit s okolím.