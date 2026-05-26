Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

„V této části soutěže jsou zveřejněné stavby za období 2001 až 2025,“ uvedla Anna Vlášková, manažerka Regionálního stavebního sdružení, které je vyhlašovatelem soutěže.
Mezi čtyřiadvaceti nominovanými jsou stavby, které v přecházejících ročnících odborná porota vyhodnotila jako nejlepší v celém regionu. „Z nich vybere veřejnost samostatným hlasováním tu vítěznou,“ podotkla Vlášková.
V minulých 24 ročnících porotci posuzovali 708 staveb a projektů a 84 zachráněných památek. „Do hlasování se zapojilo téměř 718 tisíc lidí, kteří odevzdali více než 407 tisíc hlasů,“ vypočetla manažerka sdružení.
Letos se počet rozšíří o 28 staveb a projektů a o dalších šest zachráněných památek. Nominace jsou zveřejněné na webových stránkách soutěže stavbykarlovarska.cz.
Hlasování veřejnosti na internetu běží už od 20. května. Skončí 19. června ve 14 hodin. „Všichni, kteří se zúčastní hlasování ve všech třech kategoriích budou zařazeni do losování o tři hodnotné ceny,“ uvedla Vlášková. Vítěze čeká vyhlídkový let balonem.
Nejlepší stavby a projekty oznámí vyhlašovatel soutěže v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2026. Akt se uskuteční při slavnostním večeru, který budou hostit Císařské lázně 19. června.
Samostatnou cenu v soutěži udělí primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová, hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jednu z cen předá i šéfredaktorka časopisu Stavebnictví Hana Dušková.
19. května 2023