Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Petr Kozohorský
  14:48
Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu nejpovedenější za uplynulé čtvrtstoletí. Soutěž je součástí jubilejního 25. ročníku Staveb Karlovarského kraje.
Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech | foto: RSS Karlovy Vary

Vítěz 1. ročníku, obchvat Chebu
Vítěz 3. ročníku, hotel Esplanade v Mariánských Lázních
Vítěz 4. ročníku, zimní stadion v Chebu
Vítěz 5. ročníku, klášter Matky Boží v Novém Dvoře
24 fotografií

„V této části soutěže jsou zveřejněné stavby za období 2001 až 2025,“ uvedla Anna Vlášková, manažerka Regionálního stavebního sdružení, které je vyhlašovatelem soutěže.

Mezi čtyřiadvaceti nominovanými jsou stavby, které v přecházejících ročnících odborná porota vyhodnotila jako nejlepší v celém regionu. „Z nich vybere veřejnost samostatným hlasováním tu vítěznou,“ podotkla Vlášková.

Císařské lázně uspěly v soutěži Stavba roku, přibude nový prohlídkový okruh

V minulých 24 ročnících porotci posuzovali 708 staveb a projektů a 84 zachráněných památek. „Do hlasování se zapojilo téměř 718 tisíc lidí, kteří odevzdali více než 407 tisíc hlasů,“ vypočetla manažerka sdružení.

Letos se počet rozšíří o 28 staveb a projektů a o dalších šest zachráněných památek. Nominace jsou zveřejněné na webových stránkách soutěže stavbykarlovarska.cz.

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech
Vítěz 1. ročníku, obchvat Chebu
Vítěz 3. ročníku, hotel Esplanade v Mariánských Lázních
Vítěz 4. ročníku, zimní stadion v Chebu
24 fotografií

Hlasování veřejnosti na internetu běží už od 20. května. Skončí 19. června ve 14 hodin. „Všichni, kteří se zúčastní hlasování ve všech třech kategoriích budou zařazeni do losování o tři hodnotné ceny,“ uvedla Vlášková. Vítěze čeká vyhlídkový let balonem.

Nejlepší stavby a projekty oznámí vyhlašovatel soutěže v rámci Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2026. Akt se uskuteční při slavnostním večeru, který budou hostit Císařské lázně 19. června.

Samostatnou cenu v soutěži udělí primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová, hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Jednu z cen předá i šéfredaktorka časopisu Stavebnictví Hana Dušková.

19. května 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragédie u Chebu. Kamionu se při střetu s dodávkou odtrhla kabina, jeden mrtvý

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická nehoda. Zemřel řidič...

U Cetnova nedaleko Chebu se v pondělí ráno stala tragická dopravní nehoda. Střetl se tam kamion s vozidlem údržby. Kabina kamionu se při nehodě odtrhla, uvedli hasiči. Jeden člověk zemřel. Silnice z...

Kdysi se tu těžilo uhlí. U jezera Medard teď začala stavba multifunkční stezky

Ve čtvrtek začala stavba multifunkční stezky dlouhé 13 kilometrů u jezera...

Na Sokolovsku začala ve čtvrtek stavba multifunkční stezky u jezera Medard. Bude dlouhá 13 kilometrů a nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře, ale také interaktivní zastávky, vyhlídky na...

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

Tragický střet motorkáře s chodcem na Chebsku. Oba při nehodě zemřeli

Nehoda se stala ve středu okolo 22:00 mezi Velkou Hleďsebí a Mariánskými...

Dva lidé zemřeli ve středu pozdě večer při dopravní nehodě u Velké Hleďsebe na Chebsku. Motocykl se tam srazil s chodcem. Přes snahu záchranářů se řidiče ani chodce nepodařilo zachránit, informovala...

Goethova štola, vědecká senzace 19. století, se znovu otevírá veřejnosti

Vchod do štoly v sopce Komorní hůrka

Fascinující přírodní zajímavost a výsledky vědeckého zkoumání lákají řadu let návštěvníky k nenápadnému zalesněnému pahorku u Františkových Lázní. Lidé sem přicházejí obdivovat místo, které v...

Hledá se nejlepší stavba Karlovarského kraje uplynulého čtvrtstoletí

Vítěz 2. ročníku, okružní křižovatka v Karlových Varech

Zimní stadion v Chebu, zrekonstruovaný statek Bernard v Královském Poříčí či nová hala karlovarského letiště. To je jen zlomek staveb, mezi kterými může veřejnost až do 19. června vybírat tu...

26. května 2026  14:48

Klučina Arham si získal české policisty a videem z Varů okouzlil internet

Malý chlapec z Indie okouzlil Karlovy Vary. Policistům podával ruku, video...

Na sociálních sítích se stala hitem videa s malým chlapcem cizího původu, kterak je v Karlových Varech fascinován policisty. Na jednom z nich si s nimi třese rukou, na jiném mu zase jeden z policistů...

26. května 2026  11:54

Policie hledá vandala, který v Chebu nasprejoval svastiky. Zachytily ho kamery

Policie pátrá po vandalovi, který na výlohy v Chebu nasprejoval svastiky

Až tříleté vězení hrozí zatím neznámému muži, který minulý týden v noci posprejoval výlohu Svazu Němců na náměstí v Chebu. Vandala, po němž pátrají chebští policisté, zachytily bezpečnostní kamery....

26. května 2026  9:58

Na Chebsku motoristé jezdí po nové silnici, oprava skončila ještě před termínem

(Ilustrační snímek).

Mezi Teplou a Horním Kramolínem na Chebsku řidiči jezdí od pondělí po zbrusu nové komunikaci. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje tu opravila přibližně 2,5 kilometru dlouhý úsek...

26. května 2026  9:45

Střet tří vozů na tahu z Karlovarska do Ústeckého kraje, zranili se čtyři lidé

Nehoda nedaleko Stráže nad Ohří zastavila provoz na frekventované silnici I/13

Vážná nehoda na silnici I/13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku odpoledne zastavila dopravu na hlavním tahu do Ústeckého kraje. Podle informací policie bouraly dva osobní vozy a dodávka. Při střetu se...

25. května 2026  15:23,  aktualizováno  18:35

Bývalý vychovatel v kauze pašování mobilů do věznice je nevinný, potvrdil soud

Bývalý vychovatel věznice ve Vykmanově Lukáš Kislinger u Krajského soudu v...

Nevinen. K takovému pravomocnému rozsudku dospěli soudci osm let po zahájení trestního stíhání Lukáše Kislingera, bývalého vychovatele věznice ve Vykmanově u Ostrova na Karlovarsku. Ten podle...

25. května 2026  12:10

Titul unikl. Ale brzy stříbro v Kynžvartu doceníme, mínila házenkářka Srpová

Zklamané házenkářky Kynžvartu po prohraném finále.

Mohou být pyšné na výjimečnou sezonu, ale nejprve musí odeznít zklamání. Házenkářkám Kynžvartu český titul unikl. Ve třetím finále podlehly v sobotu pražské Slavii 24:33, sérii ztratily 1:2 na zápasy...

25. května 2026  11:28

Policejní cvičení v karlovarské nemocnici. Zásah proti střelci může ovlivnit dopravu

Policisté budou dnes od 14 hodin nacvičovat zásah proti střelci v areálu...

Zásah proti aktivnímu střelci budou v pondělí od 14 hodin trénovat policisté v areálu karlovarské nemocnice. Běžného provozu se nácvik nedotkne, motoristé ovšem musejí počítat s možnými omezeními v...

25. května 2026  9:02

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

24. května 2026  17:39

Učit se od nejlepších je k nezaplacení, říká o cestě do Francie mladý kuchař

Dvacetiletý kuchař z Karlových Varů Jonáš Chorvat aktuálně sbírá zkušenosti v...

Neexistují malé cíle. Tímto heslem se řídí dvacetiletý kuchař Jonáš Chorvat z Karlových Varů. Díky píli, touze se dále vzdělávat, a lásce ke gastronomii se vydal po maturitě získávat zkušenosti do...

24. května 2026  7:11

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Chebská Krajinka má kulatiny. Oblíbený areál pod hradem slaví dvě dekády

Areál pod chebským hradem, takzvaná Krajinka, letos slaví rovná dvě desetiletí...

Rovná dvě desetiletí existence letos oslaví areál pod chebským hradem, kterému místní láskyplně přezdívají Krajinka. Dříve zanedbaná lokalita v chebském Poohří se díky Krajinné výstavě bez hranic v...

23. května 2026  6:09

Goethova štola, vědecká senzace 19. století, se znovu otevírá veřejnosti

Vchod do štoly v sopce Komorní hůrka

Fascinující přírodní zajímavost a výsledky vědeckého zkoumání lákají řadu let návštěvníky k nenápadnému zalesněnému pahorku u Františkových Lázní. Lidé sem přicházejí obdivovat místo, které v...

22. května 2026  9:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.