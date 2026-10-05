Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

3D skenery i krumpáče. Odborníci mapují důl Sauersack, vytvoří jeho virtuální model

Autor: ,
  12:02
Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový...

Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový důl Sauersack na Sokolovsku. Pomáhá jim moderní technika, víc ale spoléhají na standardní nástroje, lopatu a krumpáč. (4. října 2026) | foto: ČTK

Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový...
Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový...
Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový...
Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový...
17 fotografií
Pozůstatky rozsáhlého důlního a úpravárenského areálu Sauersack v Krušných horách u zaniklé obce Rolava na Karlovarsku zkoumá tým archeologů a strojařů ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Cílem je podrobně zdokumentovat současný stav areálu, kde se v minulosti těžil cín.

Na základě archivních podkladů a dat z terénu poté vznikne virtuální trojrozměrná rekonstrukce jeho aktuální i historické podoby. Čtyřletý projekt je financován prostřednictvím ministerstva školství z Operačního programu Jana Amose Komenského: Zdivočelá země. Trvat bude ještě dva roky.

Areál vznikal od roku 1939 v souvislosti s těžbou cínu. V meziválečném období se ložisko ukázalo jako málo vydatné a těžba se nevyplácela, za války se ale do jeho dobývání přesto investovalo. Velká technologická přestavba nastala podle archeologa Petra Hasila v roce 1943.

Výstava o tajemném dole přinesla chebskému muzeu Zlatého mamuta

„Projektová dokumentace ze Státního oblastního archivu v Plzni zachycuje stav, jak podnik měl původně vypadat, ale nezaznamenává, jak reálně vypadal. Snažíme se hledat odchylky oproti dokumentaci. Využíváme metodu vícesnímkové fotogrametrie. Zároveň používáme 3D skenery, ale nejčastěji a nejvíc času nám tady zabírá ta klasická práce destruktivní archeologie pomocí nástrojů, jako je lopata a krumpáč,“ řekl Hasil.

Pracovníkům univerzity se například podařilo odčerpat vodu z kotelny, která byla cíleně zatopena na konci 40. let a nyní je poprvé znovu přístupná. Tým dokumentuje také pozůstatky strojního vybavení, například hloubicího vrátku, a zaměřuje jednotlivé stavby a další objekty areálu.

Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový důl Sauersack na Sokolovsku. Pomáhá jim moderní technika, víc ale spoléhají na standardní nástroje, lopatu a krumpáč. (4. října 2026)
Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový důl Sauersack na Sokolovsku. Pomáhá jim moderní technika, víc ale spoléhají na standardní nástroje, lopatu a krumpáč. (4. října 2026)
Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový důl Sauersack na Sokolovsku. Pomáhá jim moderní technika, víc ale spoléhají na standardní nástroje, lopatu a krumpáč. (4. října 2026)
Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový důl Sauersack na Sokolovsku. Společně se strojaři pak chystají jeho virtuální model. (4. října 2026)
17 fotografií

Podle Jana Hlaváče ze strojní fakulty ZČU pomáhají strojaři popsat stroje, k čemu sloužily a jak fungovaly, a vytvářejí jejich trojrozměrné modely. Výsledkem má být mimo jiné virtuální model, kterým bude možné areál projít pomocí virtuální reality.

„Naše funkce zde je spíše podpůrná. Zpracování rudy je popsáno v dobových knihách, je to běžný proces, jak se ruda těží a jak se upravuje. Stroje musely hrubě natěženou rudu rozdrtit a odstranit okolní kamenivo. Takto připravený substrát se už odtud odvážel na zpracování jinam,“ řekl Hlaváč.

Práce na úpravě rudy v areálu skončily v květnu 1945, úplně zde byla činnost ukončena v roce 1947. Jelikož se důl nachází v pohraničním pásmu, zcela opuštěné bylo místo až od 90. let.

Bývalý zajatecký tábor a důl ničí turisté, v chráněné oblasti začali kempovat

Sauersack byl podle archeologů také zajateckým táborem. Pracovali zde vedle specialistů se zahraničními zkušenostmi a dělníků z okolních vesnic také stovky válečných zajatců z řad francouzské armády a později převažovali zajatci ze Sovětského svazu.

Z areálu se dochovaly zejména železobetonové konstrukce, základy strojního vybavení, násypky se zbytky nezpracované rudy a zahušťovací nádrž. Většina ostatních částí továrny ze dřeva se nedochovala.

V Krušných horách má těžba rud tradici od konce 15. století, největší rozmach zaznamenala v 16. století. „Pro archeology ze ZČU není Sauersack jediným areálem zkoumaným v regionu, zajímají se i o objekty, které sloužily zpracování uranové rudy, hlavně v 50. letech,“ dodal Hasil.

17. prosince 2020
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

OBRAZEM: Takto suchou přehradu Březová 20 let nikdo neviděl, láká spousty zvědavců

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Netradiční pohled na přehradu Březová u Karlových Varů nabízí letošní extrémně suché počasí. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se v minulosti klenul nad říčkou...

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

V MHD, obchodě i e-maily. Pronásledovala soudce sedm let, viní zapisovatelku

Premium
Bývalá soudní zapisovatelka čelí obžalobě, že několik let pronásledovala...

Případ, jaký česká justice zřejmě nepamatuje. Státní zástupce obžaloval bývalou soudní zapisovatelku za to, že téměř sedm let pronásledovala svého kolegu soudce. Klade jí za vinu opakované volání...

Sucho odhalilo historický most v přehradě Březová u Karlových Varů

Hladina přehrady Březová na Karlovarsku je na rekordně nízké úrovni. Kvůli tomu...

Hladina přehrady Březová u Karlových Varů vytrvale klesá a kvůli nedostatku trvalejších srážek se už dostává na nejnižší úroveň za posledních zhruba 20 let. Podle mluvčí Povodí Ohře Dany Zikešové se...

3D skenery i krumpáče. Odborníci mapují důl Sauersack, vytvoří jeho virtuální model

Archeologové Západočeské univerzity v současné době prozkoumávají bývalý cínový...

Pozůstatky rozsáhlého důlního a úpravárenského areálu Sauersack v Krušných horách u zaniklé obce Rolava na Karlovarsku zkoumá tým archeologů a strojařů ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU). Cílem...

5. října 2026  12:02

V náručí jí zde zemřela maminka. Tragédii připomíná nové pietní místo

Eva Erbenová hledala na seznamu žen, které zahynuly v koncentračním táboře,...

Bylo jí sotva čtrnáct let, když v koncentračním táboře Svatava držela v náručí svou umírající maminku. Teď takřka šestadevadesátiletá Eva Erbenová stanula na místě masového hrobu vězenkyň tábora. V...

5. října 2026  9:48

OBRAZEM: Takto suchou přehradu Březová 20 let nikdo neviděl, láká spousty zvědavců

Kvůli suchu se nad hladinou Březové objevily zbytky historického mostu, který...

Netradiční pohled na přehradu Březová u Karlových Varů nabízí letošní extrémně suché počasí. Kvůli němu se nad hladinou objevily zbytky historického mostu, který se v minulosti klenul nad říčkou...

5. října 2026

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

4. října 2026  15:50,  aktualizováno  21:49

Vary s předstihem hledají ozdobu letošních Vánoc. Zatím mají tři nabídky

ilustrační snímek

Do 31. října běží výzva Karlových Varů na dárce vánočního stromu pro letošní rok. Ideální je dobře rostlý smrk. V kanceláři Lázeňských lesů a parků se zatím sešly tři nabídky, dvě z toho od...

4. října 2026  10:08

Oprava mostu u Vřesové nabírá zpoždění, mohou za to skryté problémy

Oprava mostu mezi Vintířovem a Vřesovou potrvá déle, než si správce komunikace...

Oprava mostu na silnici mezi Vřesovou a Vintířovem u Staré Chodovské na Sokolovsku potrvá déle, než původně avizované tři měsíce. Důvodem je špatný stav skrytých částí mostní konstrukce. Problémy se...

3. října 2026  9:55

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

2. října 2026,  aktualizováno  21:44

Nebe nad Krušnými horami. Na vítěze nejhezčí fotografie čeká originální cena

Jeden ze soutěžních snímků Otevřeného nebe nad Krušnými horami

Otevřené nebe nad Krušnými horami je název fotografické soutěže, kterou vyhlásila skupina Sev.en Česká energie. Autoři poslali celkem 45 snímků. O tom nejhezčím z nich může ve virtuální galerii...

2. října 2026  15:25

Lupič z domu odnesl prsteny, řetízky i dron. Policie hledá muže z videa

Vloupal se do rodinného domu. Policisté pátrají po identitě muže z videa

Nepříjemné překvapení čekalo na majitele rodinného domu v malé obci na Bochovsku. Neznámý pachatel vnikl do objektu, kde odcizil a poničil věci za 170 tisíc korun. Bezpečnostní kamera na domě...

2. října 2026  13:48

Ašská radnice pro jistotu koupí bývalý hotel, aby z něj neudělali ubytovnu

Bývalý hotel Goethe koupí ašská radnice za 17 milionů korun.

Za 17 milionů korun koupí ašská radnice někdejší hotel Goethe v Čapkově ulici. Zastupitelé, kteří se kvůli tomu mimořádně sešli, dali záměru zelenou. Důvodem byly obavy, aby ve městě nevznikla další...

2. října 2026  10:50

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Netradiční upoutávka. Metrákové hřiby v ulicích lázní lákají na výstavu hub

Tradiční výstava čerstvě utržených hub v Mariánských Lázních.

Ukázky jedlých, nejedlých i jedovatých hub, ochutnávky houbových jídel, přednášky i rady, jak jednotlivé druhy rozpoznat. V Mariánských Lázních vrcholí přípravy na tradiční podzimní výstavu hub,...

1. října 2026  9:50

Rozhodují o vás bez vás. Tato česká města nejvíce mlží

Nejlépe, i když s rezervami, přistupují k transparentnosti ve stotisícovém Liberci.

Města rozhodují o miliardách a vašem okolí, často se to ale dozvíte jako poslední. Nový průzkum Transparentní Česko 2026 ukázal, že řada radnic před občany skrývá podklady, hlasování i lukrativní...

30. září 2026  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.