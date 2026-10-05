3D skenery i krumpáče. Odborníci mapují důl Sauersack, vytvoří jeho virtuální model

Na základě archivních podkladů a dat z terénu poté vznikne virtuální trojrozměrná rekonstrukce jeho aktuální i historické podoby. Čtyřletý projekt je financován prostřednictvím ministerstva školství z Operačního programu Jana Amose Komenského: Zdivočelá země. Trvat bude ještě dva roky.
Areál vznikal od roku 1939 v souvislosti s těžbou cínu. V meziválečném období se ložisko ukázalo jako málo vydatné a těžba se nevyplácela, za války se ale do jeho dobývání přesto investovalo. Velká technologická přestavba nastala podle archeologa Petra Hasila v roce 1943.
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„Projektová dokumentace ze Státního oblastního archivu v Plzni zachycuje stav, jak podnik měl původně vypadat, ale nezaznamenává, jak reálně vypadal. Snažíme se hledat odchylky oproti dokumentaci. Využíváme metodu vícesnímkové fotogrametrie. Zároveň používáme 3D skenery, ale nejčastěji a nejvíc času nám tady zabírá ta klasická práce destruktivní archeologie pomocí nástrojů, jako je lopata a krumpáč,“ řekl Hasil.
Pracovníkům univerzity se například podařilo odčerpat vodu z kotelny, která byla cíleně zatopena na konci 40. let a nyní je poprvé znovu přístupná. Tým dokumentuje také pozůstatky strojního vybavení, například hloubicího vrátku, a zaměřuje jednotlivé stavby a další objekty areálu.
Podle Jana Hlaváče ze strojní fakulty ZČU pomáhají strojaři popsat stroje, k čemu sloužily a jak fungovaly, a vytvářejí jejich trojrozměrné modely. Výsledkem má být mimo jiné virtuální model, kterým bude možné areál projít pomocí virtuální reality.
„Naše funkce zde je spíše podpůrná. Zpracování rudy je popsáno v dobových knihách, je to běžný proces, jak se ruda těží a jak se upravuje. Stroje musely hrubě natěženou rudu rozdrtit a odstranit okolní kamenivo. Takto připravený substrát se už odtud odvážel na zpracování jinam,“ řekl Hlaváč.
Práce na úpravě rudy v areálu skončily v květnu 1945, úplně zde byla činnost ukončena v roce 1947. Jelikož se důl nachází v pohraničním pásmu, zcela opuštěné bylo místo až od 90. let.
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Sauersack byl podle archeologů také zajateckým táborem. Pracovali zde vedle specialistů se zahraničními zkušenostmi a dělníků z okolních vesnic také stovky válečných zajatců z řad francouzské armády a později převažovali zajatci ze Sovětského svazu.
Z areálu se dochovaly zejména železobetonové konstrukce, základy strojního vybavení, násypky se zbytky nezpracované rudy a zahušťovací nádrž. Většina ostatních částí továrny ze dřeva se nedochovala.
V Krušných horách má těžba rud tradici od konce 15. století, největší rozmach zaznamenala v 16. století. „Pro archeology ze ZČU není Sauersack jediným areálem zkoumaným v regionu, zajímají se i o objekty, které sloužily zpracování uranové rudy, hlavně v 50. letech,“ dodal Hasil.
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17. prosince 2020