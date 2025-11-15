Novým hejtmanem Karlovarského kraje bude starosta Sokolova Petr Kubis

Novým hejtmanem Karlovarského kraje se po Janě Mračkové Vildumetzové stane Petr Kubis. Shodli se na tom krajští zastupitelé hnutí ANO. Kvůli nové funkci rezignuje na post starosty Sokolova.
Náměstek Petr Kubis bude mít v nové jednobarevné krajské radě ANO na starosti zdravotnictví. (1. listopadu 2024)

„Na novém hejtmanovi se v sobotu shodl zastupitelský klub ANO, který má v krajském zastupitelstvu většinu 28 ze 45 členů a nevládne s žádným koaličním partnerem. Novou radní bude Michala Málková, starostka Pramenů na Chebsku,“ potvrdil pro iDNES.cz tajemník krajské organizace hnutí ANO Vojtěch Matoušek.

Mračková Vildumetzová poodkrývá, proč končí. S Dozimetrem to nesouvisí

„Krajské předsednictvo a zastupitelský klub hnutí ANO v Karlovarském kraji v sobotu navrhly a jednomyslně schválily, že na nejbližším zasedání krajského zastupitelstva bude na funkci hejtmana Karlovarského kraje navržen Petr Kubis.

Na uvolněné místo členky krajské rady hnutí navrhuje starostku obce Prameny, Michalu Málkovou, která by měla mít na starosti projektové řízení a rozvoj venkova,“ uvedl Matoušek.

Vojenská vysoká škola je pro kraj šancí, domnívá se bývalá hejtmanka

Na pozici náměstkyně hejtmana, kterou dosud zastával právě Kubis, byla navržena dosavadní členka krajské rady Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), primátorka Karlových Varů. Petr Kubis zároveň oznámil, že skončí ve funkci starosty Sokolova. Do čela města by se měla vrátit Renata Oulehlová (ANO), která již v minulosti funkci starostky zastávala.

Vstoupit do diskuse

