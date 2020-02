Kraj pátrá po důkazu, že je majitelem unikátní kraslické sbírky nástrojů

Společnost Amati je v konkurzu a usiluje o ni pět vážných zájemců. „Poslali jsme krajskému soudu dopis, kde jsme vznesli obecnou pochybnost o vlastnictví sbírky. Důvodem bylo, aby soud naši námitku vzal v potaz a přezkoumal všechny věci, které se sbírky týkají,“ vysvětlil Petr Kubis.

O tom, že by mohla být sbírka krajská, se hejtmanství dozvědělo během nedávné schůzky se zástupci Kraslic.

„Celé to vzniklo tak, že sbírka byla součástí tamního učiliště. Škola se pak převáděla na stát, potažmo kraj a není jasné, zda byla v převáděcích dokumentech uvedená, nebo nikoli,“ uvedl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Zástupci hejtmanství se shodli, že udělají všechno pro to, aby sbírku uhájili a nedošlo k jejímu případnému rozprodeji. Součástí této snahy je i podnět kraje ministerstvu kultury, aby prohlásilo kolekci kulturní památkou. Kraj jej poslal začátkem ledna a ministerstvo po něm nyní chce, aby žádost doplnil.

„V tuto chvíli s ministerstvem kultury jednáme. Jako kraj nejsme oprávněni k tomu, abychom do společnosti vstoupili a řekli, ukažte nám sbírku, chceme si ji ocenit a zkontrolovat. Ministerstvo kultury má více pravomocí, proto jsme jej požádali dopisem, aby udělalo aktivní kroky k prohlášení sbírky kulturní památkou,“ přiblížil krajský náměstek pro kulturu Martin Hurajčík.

Pokud by byla kolekce památkově chráněná, nebylo by možné ji rozprodat a potíže by byly i s vývozem jednotlivých nástrojů.

Už nyní je třeba k takové věci podle Martina Hurajčíka povolení, pokud je instrument starší sedmdesáti let. „V případě kulturní památky jsou pravidla ještě přísnější,“ doplnil Petr Kubis.

Kvůli historické sbírce vznikla v Kraslicích i petice, jejímž prostřednictvím požádali obyvatelé o pomoc právě krajské zastupitele. I oni totiž mají obavu o osud kolekce a kraj loni podobnou sbírku koupil - ze společnosti Strunal sídlící v Lubech. Pod peticí se sešlo 1 944 podpisů a kraj už ji přijal.

„Petice je pro nás jakýsi podpůrný materiál. Už jsme garantovali, že sbírku chceme zachránit, a to v Karlovarském kraji, nejlépe v Kraslicích,“ uvedl Martin Hurajčík.

Autorem petice je kraslický zastupitel Otakar Mika. Podle něj by byli lidé v Kraslicích rádi nejen za to, pokud by ve městě zůstala sbírka nástrojů. Uvítali by také, kdyby tam i v budoucnu zůstala zachovaná jejich výroba.