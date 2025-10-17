Pavel možná začne cvičit na saxofon, nástroj s gravírováním dostal od Amati Kraslice

Autor:
  10:51
Prezident Petr Pavel se možná začne učit hrát na saxofon. Jeden se speciálním gravírováním totiž při zahájení středoevropské rallye dostal od majitele Amati Kraslice Romana Staňka. Po bývalém americkém prezidentovi Billu Clintonovi je tak další hlavou státu, která se může chlubit unikátním nástrojem.
Prezident Petr Pavel dostal saxofon z produkce Amati Kraslice od majitele firmy...

Prezident Petr Pavel dostal saxofon z produkce Amati Kraslice od majitele firmy Romana Staňka. | foto: Archiv Amati Kraslice

Prezident Petr Pavel dostal saxofon z produkce Amati Kraslice od majitele firmy...
Saxofon s vyrytým věnováním daroval prezidentovi FIA Mohammedu Ben Sulayemovi...
Předání saxofonu české výroby bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi...
Předání saxofonu české výroby bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi...
12 fotografií

Tenor Saxofon ATS 33 předal Roman Staněk osobně prezidentovi v prostorách Autoklubu ČR. Předseda představenstva Amati Kraslice ocenil dlouhodobou prezidentovu podporu českým výrobcům a tradičním řemeslům.

„Je pro mě obrovská čest předat panu prezidentovi saxofon z naší dílny. Pan prezident Pavel vždy kladl důraz na českou tradici a poctivou práci – hodnoty, které jsou i základem naší výroby. Tento nástroj symbolizuje nejen mistrovství českých rukou, ale i hrdost, že i po více než sto letech stále tvoříme hudební nástroje, které reprezentují Českou republiku po celém světě,“ řekl Staněk.

Prezident i exprezident. Saxofony z Kraslic bodují u mocných tohoto světa

Petr Pavel sice na saxofon hrát neumí, ale pokusí se to naučit. Jak uvedl při přebírání nástroje, bude to pro něj velká výzva.

Společnost Amati Kraslice tímto gestem navazuje na dlouhou řadu ikonických okamžiků, kdy její nástroje putovaly do rukou významných osobností – od Billa Clintona až po prezidenta FIA Mohammeda Ben Sulayema.

Prezident Petr Pavel dostal saxofon z produkce Amati Kraslice od majitele firmy Romana Staňka.
Prezident Petr Pavel dostal saxofon z produkce Amati Kraslice od majitele firmy Romana Staňka.
Saxofon s vyrytým věnováním daroval prezidentovi FIA Mohammedu Ben Sulayemovi český pilot formule 2 Roman Staněk.
Předání saxofonu české výroby bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi (11. března 2024)
12 fotografií

Kraslický výrobce hudebních nástrojů má za sebou turbulentní období. Pod různými zahraničními vlastníky dvakrát zkrachoval. Od roku 2021 patří do portfolia firem podnikatele Romana Staňka.

„Dnes se můžeme těšit z toho, že jsme zpátky na výsluní a patříme mezi top pět největších výrobců dechových hudebních nástrojů na celém světě,“ uvedl Staněk.

24. června 2024
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident...

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

A je tam! Uvolněný vagon dojel až na nádraží v Plané, podívejte se na video

To byla rána! Na sociálních sítích koluje video, které zachycuje dojezd uvolněného vagonu do Plané u Mariánských Lázní. Nákladní vůz se v úterý z dosud nezjištěných příčin rozjel v Mariánských...

Pavel možná začne cvičit na saxofon, nástroj s gravírováním dostal od Amati Kraslice

Prezident Petr Pavel se možná začne učit hrát na saxofon. Jeden se speciálním gravírováním totiž při zahájení středoevropské rallye dostal od majitele Amati Kraslice Romana Staňka. Po bývalém...

17. října 2025  10:51

Do večerky vtrhl muž s elektrickou pilou, pokusil se zavraždit prodavačku

Zahradnické nářadí, zřejmě elektrickou pilu, použil jako zbraň dvaatřicetiletý muž. Ve středu večer se v prodejně smíšeného zboží v Horní Blatné na Karlovarsku pokusil zavraždit prodavačku. Incident...

16. října 2025  13:49

Prim při obnově lázní v Kyselce hrál letos Ottův pavilon a Mattoniho vila

Rozsáhlé stavební a restaurátorské práce v areálu bývalých lázní Kyselka na Karlovarsku se letos soustředily zejména na Ottův pavilon, jehož původní měděný plášť v minulosti rozkradli zloději. Obnova...

16. října 2025  12:41

Zazvonil zvonec, ale co bylo dál? Peprná pohádka je přístupná až od 14 let

Hned dvě premiéry pohádkové komedie A žili šťastně až do smrti připravuje na pátek 17. a sobotu 18. října Západočeské divadlo v Chebu. Originální hříčku, která odkryje osudy pohádkových postav poté,...

16. října 2025

Zprošťující verdikt v kauze pašování mobilů do věznice, soud trvá už šest let

Osvobozující rozsudek si ve středu u Okresního soudu v Karlových Varech vyslechl bývalý vychovatel věznice v Ostrově Lukáš Kislinger. Státní zástupce jej vinil z toho, že za mříže pomáhal pašovat...

15. října 2025  15:01

A je tam! Uvolněný vagon dojel až na nádraží v Plané, podívejte se na video

To byla rána! Na sociálních sítích koluje video, které zachycuje dojezd uvolněného vagonu do Plané u Mariánských Lázní. Nákladní vůz se v úterý z dosud nezjištěných příčin rozjel v Mariánských...

15. října 2025  12:03

Mattoni zvažuje koupi krachujícího výrobce minerálek, chce podpořit region

Zařazení krachujícího mariánskolázeňského výrobce minerálních vod Bohemia Healing Marienbad Waters do portfolia skupiny Mattoni 1873 nevyloučil její majitel Alessandro Pasquale. Zásadní podmínkou pro...

15. října 2025  10:32

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

14. října 2025  16:01,  aktualizováno  18:02

Na silnicích ubude kamionů, minerálka ze skladu zamíří přímo k zákazníkům

Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku....

14. října 2025  16:53

Nákupy bez tendru, pochybné smlouvy. Hospodaření nemocnice prošetří policie

Hospodaření Karlovarské krajské nemocnice bude šetřit policie. Rozhodla o tom rada kraje. Konkrétně jde o zjištění, která se objevila v auditní zprávě společnosti Deloitte Advisory, která se zabývala...

14. října 2025  10:07

Jeden z posledních českých pasířů zachraňuje střechy v lázních Kyselka

Měděné ozdoby na budovách bývalých lázní Kyselka obnovují jedni z posledních pasířů v Česku. Umění téměř zaniklého řemesla, při němž se ručně zpracovávají neželezné kovy do užitkových a dekorativních...

13. října 2025  15:10

Do Sněmovny vykroužkovali starostu „se škraloupem“. Lidé zapomínají, říká politolog

Přezdívalo se jim mlátičky. Členové Pohotovostního pluku Veřejné bezpečnosti se do historie někdejšího Československa zapsali jako nástroj pro potírání protirežimních aktivit. Jedním z nich byl i...

13. října 2025  13:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.