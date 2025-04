Alžbětiny lázně dostanou od města 20 milionů. Poslouží na provoz a opravy

První část, zhruba pět milionů korun už město akciové společnosti, která je v majetku města, poskytlo na náklady s reorganizací prostor v památkově chráněné budově. Město podle primátorčina náměstka Miroslava Vaňka doufá, že se bude postupně snižovat.

Peníze na opravy a investice do úspor schválilo město poté, co se vloni rozhodlo, že si budovu Alžbětiných lázní ponechá ve svém majetku a nadále ji bude provozovat městská společnost. Prvních pět milionů korun stály úpravy prostor tak, aby Alžbětiny lázně mohly přilákat další nájemníky, uvedl Vaněk.

„Plánujeme ještě dalších 15 milionů, tyto prostředky by měly jít především na opravy havarijních stavů, kterých tam není málo, a další prostředky půjdou především na úspory v rámci energií a energetických úspor. Ty tam nezbytně musíme udělat, protože, a vždycky jsme to říkali a platí to dále, Alžbětiny lázně jsou energeticky velmi ztrátové a musíme s tím něco udělat,“ řekl Vaněk.

Do Alžbětiných lázní se v březnu nastěhoval Institut lázeňství a balneologie, který zabere část prostor v prvním podlaží. Nájemné by mohlo podle vedení města přispět k lepšímu ekonomickému fungování budovy. Podobně Alžbětiny lázně jednají i se Zemědělskou univerzitou Praha, která také projevila zájem v objektu působit.

V minulých letech město dotovalo provoz Alžbětiných lázní 15 až 20 miliony korun ročně. Provozní dotace tak bránila tomu, aby město mělo peníze na opravy a nutné investice.

Podle Vaňka by ale úsporná opatření, získání nových nájemníků i přehodnocení některých starých nájemních smluv mohlo vést ke snížení ztráty a takto ušetřené peníze by mohly jít do investic. Pro letošek by vedení města chtělo provozní dotaci udržet na 15 milionech, pro příští rok ji pak snížit na deset milionů.

Na celkovou rekonstrukci Karlovy Vary ale stejně nebudou mít dost peněz, půjde o stovky milionů korun. V době, kdy o objet usiloval hotelový řetězec Hilton, primátorka Andrea Pfeffer Ferklová mluvila o částce 1,2 miliardy. Vedení města proto jedná i s Karlovarským krajem, zda by se na rekonstrukci nemohl finančně podílet.