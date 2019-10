Alžbětiny lázně jsou v krizi, nemají na výplaty. Město jim pošle peníze

„Vzhledem k tomu, že ekonomická situace Alžbětiných lázní není uspokojivá, chybějí finanční prostředky na zainvestování mezd, odměn zaměstnanců, což je způsobeno také výpadkem výnosů, tak je potřeba, abychom poskytli finanční příspěvek zhruba 3,8 milionu korun,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.



Se třemi miliony pro akciovou společnost podle ní město počítalo, nyní k nim přihodí ještě 800 tisíc. Schválit to musejí příští týden zastupitelé.

Pokles tržeb městské akciové společnosti je podle primátorky způsobený tím, že Alžbětiny lázně byly z hlediska dlouhodobých pobytů napojeny na hotel Thermal. „Ten si ale před několika lety postavil svoje vlastní balneo a najednou Alžbětiny lázně nemají moc z čeho čerpat. Místní lidé ten obrovský podnik neutáhnou,“ konstatovala primátorka.

Podle ní se Alžbětiny lázně sice snaží šetřit, jenomže vzhledem k jejich stavu musí společnost bojovat například s obrovskými úniky tepla.

Úkolem zařízení je podle Andrey Pfeffer Ferklové v současné situaci to, aby nalákalo další klienty.

„Ne všechny podniky, hotely nebo penziony mají své balneologické provozy, to znamená, že Alžbětiny lázně by je teď měly oslovit a nabídnout jim, aby jejich hosté chodili za těmito službami právě do Alžbětiných lázní,“ přiblížila primátorka.

Tuto nabídku zatím dostalo zhruba patnáct největších ubytovacích zařízení. Podle primátorky by ji měla dostat také ta, která nesídlí v centru Karlových Varů, ale i ve vzdálenějších městských částech - například Dvorech, a nabízejí pouze malé wellnessové služby.

Propadem výnosů a úsporou nákladů se má zabývat předseda představenstva Alžbětiných lázní Václav Benedikt, kterého primátorka označila za krizového manažera. Na posledním zastupitelstvu představil svou zprávu, podle které má zařízení zůstat i nadále v rukou města. To jej má postupně ze svých zdrojů opravovat. Případně se poohlédne po možných dotacích.

Zprávu Václava Benedikta ale kritizovalo například opoziční hnutí KOA bývalého primátora Petra Kulhánka. Radnice za jeho vedení připravovala několik let takzvané koncesní řízení, tedy smlouvu o pronájmu a opravě Alžbětiných lázní právě formou koncese. Po uplynutí pronájmu se měly lázně vrátit do rukou města ve stavu, v jakém byly po opravě a kolaudaci.

Nové zastupitelstvo však řízení zastavilo s tím, že je koncese pro Karlovy Vary nevýhodná. Odhad opravy Alžbětiných lázní je podle Václava Benedikta někde mezi 400 až 700 miliony korun.