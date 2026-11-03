Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž má za sebou i smrtelnou nehodu
Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti
Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti....
Nahá a na všech čtyřech. Ženy si stěžují na praktiky gynekologa, vyšetřuje ho policie
Nevhodné metody, neúměrně dlouhé vyšetření a snižování lidské důstojnosti. Z takových prohřešků viní svého gynekologa žena z Chebu a domnívá se, že jde o sexuální zneužití. Poté, co ordinaci spěšně...
Tragickou nehodu na Karlovarsku nepřežil řidič, silnice I/13 stála čtyři hodiny
Tragická dopravní nehoda zastavila ve čtvrtek před polednem dopravu na silnici I/13 z Karlových Varů do Ostrova. O život přišel řidič osobního vozu. Na místě zasahovaly složky IZS. Policisté...
Snažil se vyplazit, jedy ho omámily. Znalci popsali strašnou smrt invalidy při požáru
Uvědomoval si, že z ohnivého pekla se sám nedostane. Invalida Andrej se ve svém bytě v hořícím domě u mariánskolázeňského nádraží ještě dostal z postele na podlahu a snažil se po ní plazit. Únik před...
Poslední vlak z Karlových Varů: 80 let od ukončení transportů Němců z pohraničí
29. říjen 1946. V Karlových Varech se chystá k odjezdu velice speciální vlaková souprava. O její důležitosti svědčí fakt, že rozkaz k odjezdu vydal tehdejší ministr vnitra Václav Nosek. Krátce po 11...
Nejen zbití řidičky na D6 a šarvátka s další posádkou. Muž má za sebou i smrtelnou nehodu
Také smrtelnou nehodu má zřejmě za sebou třiačtyřicetiletý muž, který před nedávnem zbil u jesenické křižovatky na D6 řidičku. Zdroj iDNES.cz potvrdil, že tragický střet, při němž zemřela starší...
S pistolí u hlavy vyhrožovala sebevraždou. Ženu uklidnil policejní vyjednavač
Na možnost, že čtyřiačtyřicetiletá žena z Karlových Varů - Bohatic chce zřejmě spáchat sebevraždu, upozornil v úterý kolem deváté ráno na lince 158 ženin známý. Napsala mu totiž zprávu, že spolykala...
Pro rychlejší pomoc. Krajská záchranka doplňuje vozový park o osm vozidel
Osm nových výjezdových vozidel za více než 34 milionů korun začne ještě letos sloužit zdravotním záchranářům v Karlovarském kraji. Pořídila je krajská záchranka, která tak pokračuje v modernizaci...
Silničáři na zimu obnoví provoz na rekonstruovaném Pražském mostě
Potěšující zpráva pro řidiče. Provoz na rekonstruovaném Pražském mostě v Karlových Varech bude přes zimu bez omezení. Stavbaři se na místo vrátí na jaře příštího roku, kdy uzavřou druhou polovinu...
Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Hledaná žena se sama přihlásila
Na oddělení hospodářské kriminality v Chebu se v pondělí osobně dostavila čtyřiatřicetiletá žena, po níž kriminalisté pátrali v souvislosti s podezřením z kupčení s hlasy v komunálních volbách v...
Stížnost na volby v Kraslicích soud zamítl, zastupitelstvo se může sejít
Krajský soud v Plzni zamítl stížnost na průběh voleb v Kraslicích na Sokolovsku. Navrhovatelka poukazovala na to, že ve dvou okrscích získalo ANO vyšší podíl hlasů, než byl celoměstský průměr. Podle...
Mladík masturboval u stanice lanovky k Imperialu, na veřejnosti se neukájel poprvé
Na schodech u horní stanice lanovky na karlovarský hotel Imperial popustil uzdu své vášni mladík z Děčínska, který se zde za bílého dne ukájel. Masturbace na veřejnosti pro něj může mít dohru v...
Pokrok ve školství. Učitelům pomůže umělá inteligence i virtuální realita
Karlovarský kraj chce modernizovat školní výuku za pomoci umělé inteligence a virtuální reality. Využije při tom zkušenosti z Ústeckého kraje, kde už nějaký čas běží projekt Návrat do budoucnosti....
Poklady knížete Metternicha. Na zámku v Kynžvartu chystají novou expozici
Na zámku Kynžvart vzniká jedinečná pokladnice. Návštěvníkům představí to nejcennější, co kníže Metternich za svůj život nashromáždil. Zlatým hřebem výstavy bude Kynžvartská daguerrotypie, památka...
Sál z nádvoří Císařských lázní zaujal Evropu. Proměna kraje jím nekončí
Atrium Císařských lázní dnes slouží jako prostor pro koncerty, kulturní i společenské akce. V Nové Roli otevřeli nový areál se skateparkem a odpočinkovými zónami. Karlovarský kraj se postupně...
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Agresor na D6 zřejmě neútočil poprvé. I při starším incidentu byly v autě děti
Třiačtyřicetiletý muž, který před několika dny na D6 u Jesenice na Rakovnicku vybrzdil a poté brutálně napadl řidičku před zraky její malé dcery, se zřejmě obdobného skutku dopustil už v minulosti....
Nahá a na všech čtyřech. Ženy si stěžují na praktiky gynekologa, vyšetřuje ho policie
Nevhodné metody, neúměrně dlouhé vyšetření a snižování lidské důstojnosti. Z takových prohřešků viní svého gynekologa žena z Chebu a domnívá se, že jde o sexuální zneužití. Poté, co ordinaci spěšně...