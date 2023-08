Dvaadvacet let za pokus o dvě vraždy a znásilnění? To ne. Afghánec se dovolal

Afghánec, jenž si má odpykat 22 let ve vězení za pokus o dvě vraždy a znásilnění, podal dovolání. Verdikt tak přezkoumá Nejvyšší soud. Asmat Širzád loni na Nový rok v Karlových Varech napadl a pobodal jednu ženu a druhou rdousil a pokusil se znásilnit. Dovolání podle databáze InfoSoud obdržel Krajský soud v Plzni, nyní by měl podnět i se spisem předat nejvyšší instanci do Brna.