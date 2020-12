Vánoční trhy jsou kvůli covidu chudší, o zábavu ale lidé nepřijdou

„Dosud chebské trhy fungovaly v omezeném režimu. Otevřeno bylo jen několik stánků, atrakce stály, nebyly zde ani stánky s řemeslnou výrobou. To se teď změní. Návštěvníci už budou moci nakupovat ve všech obchůdcích, jsou připravené řemeslné dílny, otevřeno má od čtvrtka i městské infocentrum,“ vyjmenovala chebská mluvčí Simona Liptáková s tím, že vyhlídkové ruské kolo a dětský kolotoč se poprvé roztočí dnes.

Doplnila, že už při přípravě trhů radnice počítala s tím, že k rozvolňování před Vánoci dojde. Přípravy proto směřovaly k tomu, aby případné změny bylo možné uskutečnit bez zbytečných prodlev. Přesto je letos méně stánků než vloni a také jsou mezi nimi větší rozestupy.



„Co se týče venkovního kluziště, už zde může bruslit mnohem víc lidí než dosud, otevírá se půjčovna bruslí, rozjíždí se kulturní program, který budeme průběžně upravovat podle aktuální situace. Nechybí strom splněných přání či stánky, určené charitativním organizacím. Ty veřejnosti představí svoji práci a lidé je zde budou moci podpořit,“ doplnila Liptáková.

Novinkou letošních trhů je například ruské kolo v sousedství slavnostně nazdobeného vánočního stromu, které nabídne z výšky osmnácti metrů neopakovatelný pohled na slavnostně vyzdobenou vesničku i celé náměstí Krále Jiřího. Nechybí ani vánoční pošťák. Je jím herec chebského divadla Jindřich Skopec, který sbírá přání a dopisy pro Ježíška.

„Pošťák je z dálky dobře vidět, stojí totiž na chůdách, což zároveň umožní dodržet bezpečnou vzdálenost. Všechny dopisy se dostanou do těch správných rukou. A pokud bude na obálce známka a zpáteční adresa, dostane odesílatel svůj dopis zpět i s razítkem od Ježíška,“ ujistil Jindřich Skopec.

Trhy s charitou

Dnes v deset dopoledne se opožděně otevřou i brány Vánočních trhů v Karlových Varech. Oproti loňskému roku budou skromnější, co se ovšem nemění, je jejich umístění.



„Trhy jsou mezi hotely Thermal a Pupp. Tedy v místech, kde jsou na ně lidé od loňska zvyklí,“ potvrdila primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová.

Změna se týká samotných trhů. Ty totiž nebudou zdaleka tak bohaté jako v loňském roce a v letech minulých. Kvůli nouzovým opatřením totiž organizátoři výrazně snížili počet prodejních stánků. „U Mlýnské kolonády jich bude pouze 14,“ konstatovala primátorka.

Mezi jednotlivými stánky budou čtyřmetrové rozestupy, na všech bude k dispozici dezinfekce a bude platit zákaz konzumace nakoupených potravin či nápojů přímo na místě. Na druhou stranu nebude město, respektive společnost KV City centrum nijak omezovat počet návštěvníků.



„Ti by se ovšem neměli shlukovat do skupin větších, než povolují platná opatření. Na to budou dohlížet hlídky městské policie,“ upozornila primátorka.

Novinkou letošních Vánočních trhů je tombola, jejímž centrem bude Vřídelní kolonáda. Tam u sochy Hygie stojí druhý vánoční strom. „A u něj bude možné zakoupit za 20 korun lístek. Téměř každý vyhrává!“ navnadila návštěvníky trhů Andrea Pfeffer Ferklová.

Mezi ceny patří například tradiční vánoční kapři, stromky, ale například také plavenky do Bazénového centra. „Výtěžek z prodeje lístků do tomboly půjde v plné výši na charitativní projekty v rámci Karlových Varů,“ dodala primátorka.