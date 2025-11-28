Mikulášská nadílka ve vlaku. Hodné děti dostanou dárečky, zlobivé uhlí

Jitka Dolanská
  10:20
V Karlovarském kraji se i letos rozjedou tradiční Mikulášské vlaky. Speciální soupravy budou tažené různými parními a motorovými lokomotivami a ve všech pojedou Mikulášské družiny, které obdarují hodné děti drobnými dárky. Ty zlobivé „odmění“ uhlím z lokomotivy.
Fotogalerie4

Na tratě v Karlovarském kraji vyrazí tradiční Mikulášské vlaky. | foto: České dráhy

Po chebském trianglu a do Vojtanova vyrazí Mikulášské vlaky v sobotu 6. prosince. Půjde o jízdy historických motoráčků Hurvínků. Vlaky z Chebu odjíždějí ve 13 a v 15 hodin, poté zamíří do Františkových Lázní, následně do Tršnic a zpět do Chebu po hlavní trati.

Připravená je i jízda večerní krajinou, která začíná v Chebu, kde je plánovaný odjezd v 16:30 hodin. Trasa vede přes Františkovy Lázně do Vojtanova. Tady se uskuteční malá slavnost připomínající 70. výročí provozu těchto legendárních motoráčků.

Trati z Chebu do Lubů přijíždějí k výročí gratulovat Hurvínek i Kafemlejnek

Součástí zvláštních vlaků bude bistrovůz, kde si cestující mohou pochutnat na něčem dobrém včetně vánočního svařáku. Ve všech vlacích bude na pořádek dohlížet Mikuláš se svými průvodci. Jízdenky je nutné zarezervovat předem do 30. listopadu. Mikulášský vlak vyrazí na spanilou jízdu Karlovarským krajem také v neděli 7. prosince. Povede jej parní lokomotiva 475.111 Šlechtična.

České dráhy ve spolupráci s Karlovarským krajem připravily hned dva páry vlaků mezi Mariánskými Lázněmi, Chebem a Karlovými Vary. Na první jízdu se parní vlak vydá z Mariánských Lázní v 7:15, v Chebu je možné přistoupit od 7:50 do 8:30 hodin. Na nádraží v Sokolově zastaví v devět hodin a už o tři minuty později bude pokračovat do Karlových Varů. Do cíle dorazí v 9:30 hodin.

4 fotografie

Na zpáteční jízdu po stejné trase se parní vlak vydá z karlovarského nádraží v 10:07. Odpolední vlak odjíždí z Mariánských Lázní pět minut před jednou hodinou, z Chebu ve 14 hodin a v Sokolově je možné nastoupit nejpozději ve 14:35. Do Karlových Varů má plánovaný příjezd v 15 hodin, zpět do Mariánských Lázní se parní vlak vydá o 45 minut později.

Ve vlaku nebude chybět oblíbený bistrovůz a cestujícím na palubě bude dělat společnost Mikuláš s čertem, o dobrou náladu se postará živá hudba. Jízdenky se prodávají pouze ve vlaku.

