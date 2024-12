Vánoční náladu do lázeňských měst o víkendu přiveze i parní Všudybylka

Zvláštní vlaky doprovodí mikulášská družina, která hodné děti obdaruje malým dárkem. Ty zlobivější si odnesou kousek uhlí ze zásob lokomotivy.

Už v sobotu 7. prosince vyjede z Chebu několik historických motorových vlaků, které projedou malebným chebským viaduktem a zamíří do Františkových Lázní. Trasa zvláštního vlaku dál povede přes Tršnice zpět do Chebu. Na palubě budou Mikuláš s čertem a andělem, kteří potěší malé cestující drobnými dárky.

Součástí vlaku bude bistrovůz, kde si bude možné pochutnat třeba na hrnku vánočního svařáku. Jízdy budou probíhat v pravidelných intervalech, první vlak vyjede v 11, další pak ve 13 a v 15 hodin. Jízdenky je nutné zarezervovat předem na telefonu 723 548 728 nebo na e-mailu sergejcheb@seznam.cz.

V neděli 8. prosince poveze mikulášský vlak legendární Všudybylka. Z Karlových Varů vyrazí v 9:45 hodin do stanice v Sokolově, kde bude možné do vlaku přistoupit v době od 10:15 do 10:35. Vlak tažený parní lokomotivou pak bude pokračovat na nádraží v Chebu, kde bude stát od 11:08 do 11:40. Do Mariánských Lázní přijede ve 12:15.

Na nově otevřené vlečce Vojkovice - Kyselka, parní lokomotiva Všudybylka zajišťovala osobní dopravu v den slavnostního otevření.

Na zpáteční jízdu po stejné trase se Všudybylka vydá z mariánskolázeňského nádraží ve 12:55. Jak uvedl mluvčí Českých drah Filip Mendelský, jízdenky není možné předem rezervovat, prodej bude zajištěn pouze u vlakvedoucího před odjezdem vlaku a rovněž přímo ve vlaku. Kompletní přehled všech speciálních jízd je možné najít na webovém portálu Vlakem na výlet.

Pouze s rezervací mohou přijít na víkendovou mikulášskou jízdu v Národní přírodní rezervaci Soos, kde pojede důlní úzkorozchodná dráha Kateřina.