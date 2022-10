Starostové kritizují prodej firmy zásobující obyvatele vodou a teplem

Accolade zmíněnou akvizicí nabylo podíly ve třech regionálních společnostech zaměřených na zásobování vodou a likvidaci odpadních vod a rovněž na výrobu tepla a elektřiny.

V Chevak Cheb je to podíl ve výši 28,16 procenta, v Terea Cheb drží poloviční podíl, přičemž druhá polovina patří městu Cheb. Rovněž Kraslickou městskou společnost vlastní napůl s městem Kraslice. Pro Accolade je to další investice v karlovarskému regionu, kde působí od roku 2013 jako developer.

„Chceme ještě více posílit svou přítomnost v Karlovarském kraji, který pro nás představuje velice důležitou oblast a ve kterém dlouhodobě investujeme nejen do oblasti průmyslových nemovitostí, ale i do související infrastruktury. Mimo to se v regionu zasazujeme i o kulturní a sociální podporu místních obyvatel,“ uvádí k obchodu výkonný ředitel Accolade Milan Kratina.

Pro obce je změna vlastníka překvapením. „Podle společenských smluv mají obce předkupní právo na tyto podíly. Budu usilovat o to, aby byla legálnost tohoto kroku přezkoumána,“ uvedl na svém Facebooku starosta Chebu Antonín Jalovec, který se podivuje i nad tím, že prodej přišel, jak se říká, z „čistého nebe“.

„Gelsenwasser dobře věděl, že o odkoupení jeho akcií v Chevak mají obce zájem. Sám jsem se zástupci německé firmy spolu se starostou Františkových Lázní Janem Kuchařem už před rokem o tomto záměru jednal. Za nekorektní považuji především to, že nás o transakci v závěru uplynulého pracovního týdne informoval kupující, nikoliv prodávající,“ konstatoval Jalovec.

Není to obyčejné zboží, podivuje se starosta

Podobnou zkušenost mají i v Kraslicích. „Accolade se zachoval velmi seriózně. Ředitel Kratina mi zavolal, sešel se s představiteli města a předestřel jim svoje představy. Z této strany to bylo naprosto korektní a velmi si toho cením. Ovšem úplně jinak je to ze strany německé, která nás neinformovala, neučinila nabídku na odkup. Přece nejde o běžný ekonomický subjekt, jedná se o životně důležitou infrastrukturu. Vodovody a kanalizace jsou velkou odpovědností obce a není možné s nimi zacházet jako s nějakým obyčejným zbožím,“ podivoval se kraslický starosta Otakar Mika.

Toho radní města pověřili, aby adresoval vedení společnosti Gelsenwasser nespokojenost s takovým postupem. Otakar Mika nepředpokládá, že by firmy udělaly při prodeji podílů, které upravuje zákon, nějaký právní přešlap.

„Necháme to pro jistotu prověřit. Ale i kdyby to bylo právně v pořádku, nepovažujeme to, jak prodej proběhl, ze strany Gelsenwasser za slušné chování. Byli jsme přes 20 let partneři a není přece možné podíl prodat a neříct vůbec nic. Ze strany německého spoluvlastníka to považuji za naprosto nečekanou a bezcharakterní akci,“ nechal se slyšet starosta Mika.

Ten hodlá na poslední radě před ustavujícím setkáním nových zastupitelů apelovat na členy rady, z nichž někteří v novém zastupitelstvu pokračují, aby se město snažilo vrátit firmu cele do městských rukou.

„Ta éra, kdy jsme potřebovali kapitál, ta je už pryč. Doba je jinde a ukazuje se, že je lepší, když kritickou infrastrukturu obce kontrolují. Koneckonců ke stejnému názoru nyní došel i stát v oblasti takových komodit, jako je plyn či elektřina. Jasně se ukazuje, že některé věci nemůže kontrolovat jenom trh,“ dodal Otakar Mika.

Redakce požádala o vyjádření také společnost Gelsenwasser Beteiligungen SE. Odpověď zatím nedorazila.