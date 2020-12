Parkování, navigace i bezpečnost. Vary ladí projekty, které využijí 5G síť

„5G síť není jen o tom, že lidem budou rychleji ‚běhat‘ data, že si budou moct rychleji stáhnout film. Na to úplně stačí 4G síť,“ konstatoval náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek.

Město je podle něj ve stálém kontaktu s ministerstvy pro místní rozvoj a průmyslu, stejně tak jako s partnerem Vodafone, který 5G síť v Karlových Varech fakticky buduje.



Základní výhodou zatím nejmodernějšího systému přenosu dat je rychlá odezva a možnost přesunu velkých datových balíků.



Právě tuto vlastnost 5G sítě mohou podle náměstka Trtka využít projekty, které se dotknou každodenního života ve městě.

„Ať už jde o systém parkování či navigační systém jak pro obyvatele města, tak pro jeho návštěvníky,“ naznačil Trtek.



Další možností jsou projekty zaměřené na bezpečnost ve městě. „Na nich spolupracujeme s městskou policií,“ doplnil náměstek.

Zábava i poučení

Stejně tak dává 5G síť možnost využít takzvanou augmentovanou, tedy rozšířenou realitu. Karlovy Vary už jeden podobný projekt v minulosti představily.

„V loňském roce jsme odzkoušeli pilotní aplikaci augmentované reality pro návštěvníky města, kdy si na Mlýnské kolonádě mohli ve svém mobilním zařízení vyvolat virtuálního průvodce městem v několika jazycích a prohlédnout si Mlýnskou kolonádu, tedy vlastně její 3D model, do nejmenších detailů, a to i z pohledů, ze kterých ji v reálném životě nikdy neuvidí,“ přiblížil projekt mluvčí magistrátu Jan Kopál s tím, že 5G síť by mohla tuto atrakci posunout na ještě vyšší úroveň.

„Pro augmentovanou realitu připravujeme i další aplikace,“ potvrdil náměstek Trtek.



Nespornou výhodou pak podle něj je, že se 5G síť dá bez problémů propojit s už existujícími zařízeními, jako je například stávající systém parkování.