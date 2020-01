Stolní tenisté Chebu zahájí rok soubojem s Ostravou

„Těším se na to. Pro třech letech se do Frantovek vrací extraliga, alespoň na jedno kolo,“ říká chebský hrající trenér Petr Gavlas.

Před Vánoci Cheb padl se Sokolem Hradec Králové 3:4 a následně na stolech El Niňa Praha 1:4. Tímto jen podtrhl špatnou domácí bilanci. V této tabulce je poslední, v dosavadních pěti utkáních ani jednou nevyhrál za čtyři body a pouze jednou za tři, po výsledku 4:3 s Libercem. A chebští věří v kouzlo změny prostředí. „Když se nám doteď v Chebu nepodařilo vyhrát ani jedno domácí, doufám, že to zlomíme tam,“ přeje si Gavlas.

Z pátého místa tabulky se Cheb dívá na třetí TTC Ostrava s tříbodovým odstupem. Vyhrát a přeskočit Ostravu nebude vůbec snadné. Jedná se o tým Petra Korbela, jehož aktéry jsou Chilan Olivares, největší česká naděje patnáctiletý Bělík a ostřílený Bajger.

„Očekávám opět tuhý boj,“ prorokuje kouč. K dispozici bude mít plnou sestavu, hrát by měli Tregler, Šapošnikov a Žaloudík. Hostující Skála má pro tuto část sezony vyčerpáno a nastoupit nemůže. „O sestavě ale ještě budeme přemýšlet.“

Pauza vyplněná pohárem

Během přestávky se chebští stolní tenisté představili, tři dny před Vánocemi, ve Final Four Českého poháru, jehož 29. ročník se konal v Havířově. Skončili sice čtvrtí, ale splnili jeden z cílů pro letošní sezonu. „Hráli jsme v oslabené sestavě, ale určitě čtvrté místo v Českém poháru je dalším z úspěchů klubu,“ pochvaluje si Petr Gavlas. Do Final Four dlouhodobé soutěže se kvalifikovali z listopadového čtvrtfinále, v němž porazili El Niňo B.

Do turnaje tak musel nastoupit i hrající trenér a podařilo se mu uhrát jeden set proti libereckému Shoumanovi. V semifinále měl Cheb přetěžký úkol proti exmistrovi El Niňo Praha. Ten nakonec potvrdil roli favorita a vyhrál 5:0. Velmi důležitý bod uhrál v kvalitním a pohledném souboji s chebským Tomášem Treglerem zkušený Dmitrij Prokopcov. Zvítězil 3:2 a jeho spoluhráči Jakub Kleprlík a Stanislav Kučera rovněž nezaváhali.

V utkání o třetí místo vyhrál Liberec nad Chebem 5:1. Podobně jako v semifinále jednička Chebu Tomáš Tregler prohrál svůj úvodní zápas a pak už jeho družstvo nemělo šanci ztrátu dotáhnout. Jediný bod zaznamenal Tregler v souboji se Seibertem.

Individuální příprava

Během svátků trénovali chebští bez Rusa Šapošnikova, jenž je v Moskvě, musel si jet vyřídit víza a částečně Treglera. Ten se zúčastnil finálového turnaje TTstar series v Praze. Ve čtvrtek a pátek skončil ve skupině až pátý, ze sedmi protivníků porazil jen Seiberta a Reitšpiese. V klání před Vánoci se dostal až do finále. V semifinále porazil Prokopcova a ve finále prohrál s Konečným. Ten v druhém semifinále porazil Antonína Gavlase, což je chebský odchovanec a nyní hráč polské Polonie Bytom.

Probíhala tedy individuální příprava ve složení Tregler, Žaloudík a Antonín Gavlas, který vánočních svátků využil k přípravě v domácím prostředí.

„Připravovali jsme se spíš takticky a psychicky na pokračování extraligy,“ líčí chebský trenér. Gavlas je zároveň manažerem klubu a v těchto dnech má práce nad hlavu. „Uvidíme, jak se nám podaří během následujících stěžejních dní zajistit nějaké finance na další sezonu, a můj bratr Antonín určitě bude jedním z těch, které se budeme snažit oslovit,“ dodává Petr Gavlas.