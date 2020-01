Do Varů přijíždí Litvínov. Hokejové derby může naladit

V posledních třech extraligových zápasech získali hokejisté karlovarské Energie jen bod, se skore 5:16, v posledních pěti pouze tři. V souboji o šesté místo tabulky, zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off, už ztrácí dva body na Třinec, jenž má navíc k dobru dva zápasy a tři na Mladou Boleslav s jedním duelem k dobru.

Právě s konkurenty v boji o šestku karlovarští v poslední době ztráceli. „Každý kouká na tabulku. Hráli jsme o šesté místo s Brnem, prohráli, a naposledy i doma s Třincem. Musíme koukat dopředu a snažit se vyhrát další zápas,“ říká obránce Dalimil Mikyska.



Páteční duel proti Litvínovu už je skoro nutností vyhrát. Zlín a Hradec Králové se bodově přibližují. Litvínov má jiné starosti, bojuje o záchranu. „Soustředím se na zápas, zase tak pečlivě se tabulce nevěnuji,“ nenechá se břeclavský rodák Mikyska rozhodit.

Pomoci by mohli diváci

„Byli bychom rádi, kdyby přišlo hodně fanoušků a pomohli nám Litvínov porazit,“ láká diváky nejproduktivnější hráč týmu Tomáš Rachůnek. Ostatně není divu, dostal se také do sestavy měsíce podle Hokej.cz a to ne poprvé. V prosinci odehrál devět utkání a v každém bodoval. V tuto chvíli už si vytvořil osobní střelecké maximum (15), a pokud se nezraní, pravděpodobně překoná i svůj nejlepší počin v bodech ze sezony 2017/18 (42).

V posledním měsíci roku 2019 si zapsal 11 bodů (6+5). Ovšem během října jich za 11 zápasů stihl zaznamenat hned 16 (6+9). Naprosto zaslouženě se pak dočkal po šesti letech návratu do národního týmu. Ve dvou lednových domácích zápasech se Spartou a Třincem sice dal Ocelářům gól, ale stačilo to jen na bod.

Chemici jsou předposlední

A tak je na řadě Litvínov v tradičním podkrušnohorském derby. Litvínov hrál poslední zápas v sobotu, kdy si v Drážďanech užil, i přes porážku 2:3, Open Air se Spartou. padl divácký rekord české extraligy, což potvrdil i ředitel extraligy Josef Řezníček. „Ano, 32 009 diváků je nové maximum.“ O primát tak přišel duel brněnské Komety se Spartou s návštěvou 21 500 fandů.

„Určitě to je zážitek, hrát tady se Spartou zápas. Hráli jsme až do konce, bojovali jsme, přišlo hodně lidí a myslím, že viděli dobrou show. Pro nás by tedy byla hezčí, kdyby byla bodová,“ řekl litvínovskému klubovému webu brankář Jaroslav Janus.

Právě ty body Litvínovu chybí v celé sezoně a proto je na předposledním místě tabulky. Jako v posledním zápase, napínavý duel proti Spartě ztratil, na ledě ale horším celkem nebyl.

O vítězství Pražanů rozhodlo především využití šancí. „V tom je ten rozdíl. Sparta je v klidu a šance vyřeší lépe. My jsme v křeči a snažíme se za každou cenu zakončovat. Věříme, že se to otočí a začne to tam padat. Chybí nám trochu klidu,“ přemítal historicky nejlepší střelec základní části extraligy Viktor Hübl.

Litvínov má na soupisce řadu velkých jmen, Kašpar, Petružálek, Hübl, Lukeš, Janus a kvalita by se měla projevit, nicméně tenhle efekt se zatím nedostavil. A tak do závěru sezony půjde naopak oslaben o velký talent. Sedmnáctiletý útočník Jan Myšák opouští Vervu a míří do kanadské juniorské soutěže OHL, kde bude hájit barvy týmu Hamilton Bulldogs. Účastník mistrovství světa dvacítek z přelomu roku v Ostravě využil klauzule ve smlouvě, která mu odchod do zámoří umožňovala.

Odchod mladého klenotu

„Honza je jednoznačně naším největším talentem za poslední dekádu. Jsme rádi, že jsme mohli dát takovému hráči prostor i v zápasech A-týmu, kde dokazoval, že i ve svém raném věku patří mezi extraligové hokejisty,“ uvedl generální ředitel Litvínova Jiří Šlégr v tiskové zprávě.

V této sezoně si Myšák připsal v extralize ve 26 zápasech devět bodů za pět branek a čtyři asistence. Na juniorském šampionátu zaznamenal v pěti duelech gól a přihrávku. V OHL se může ukázat před draftem NHL, na kterém bude k dispozici letos v červnu a mohl by přijít na řadu v prvním kole.

V extralize odehrál Myšák 63 utkání a připsal si 25 bodů za 13 gólů a 12 přihrávek. „Dohoda před začátkem sezony byla, že jednoznačně setrvá v našem mužstvu minimálně do mistrovství světa dvacítek a pak uvidíme, co dál,“ prohlásil Šlégr.

Na Myšákově odchodu se podepsal i fakt, že je Litvínov předposlední a bude bojovat o záchranu. „Bohužel vzhledem k našemu aktuálnímu postavení v tabulce a konzultaci s hlavním trenérem bychom zřejmě nemohli nabídnout Honzovi takový prostor na ledě při zápasech extraligy, jaký jednoznačně dostane v OHL,“ podotkl Šlégr.