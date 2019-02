Bod z pěti zápasů. Krize karlovarských hokejistů pokračuje

Únor je zakletý, tento měsíc karlovarští hokejisté ještě nevyhráli. V neděli nestačili doma na Hradec Králové. Jedinou branku dal Jakub Flek.

Ani vedení třikrát v zápase nestačilo karlovarským hokejistům v pátek v Litvínově k zisku více než jednoho bodu.

Prohráli v prodloužení 5:4. V čase 61:05 rozhodl druhou trefou v utkání Juraj Mikúš. Dva góly stihl také hostující Jakub Flek.

„Dva góly mě těší, ale určitě bych to vyměnil za výhru. Měli jsme na to, abychom vyhráli. Škoda, že bereme pouze jeden bod,“ řekl po utkání zklamaný dvougólový střelec Flek.

Utkání dospělo do prodloužení, které netrvalo dlouho. V 62. minutě rozhodl o vítězi duelu ranou z mezikruží přesně do horního rohu Mikúš. „Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Od druhé třetiny se náš výkon zvednul a dostali jsme se do vedení. Mrzí mě, že jsme třikrát vedli a pokaždé jsme o vedení přišli. Body potřebujeme, takže nás mrzí to, že jsme nezískali více jak jeden bod,“ posteskl si karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška. Litvínovský trenér Radim Skuhrovec po 44. kole hokejové extraligy HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary, které skončilo 5:4 v prodloužení, utkání ohodnotil: „První třetina od nás byla dobrá. Poté už to bylo horší. Se štěstím jsme vyrovnali na 4:4, v prodloužení se nám povedlo rozhodnout. Jsme šťastní za dva body.“

Zítra extraliga pokračuje 46. kolem. Energie se představí pod Ještědem v duelu s Bílými Tygry Liberec.