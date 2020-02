Nové mosty by přišly Karlovy Vary na miliardu, opravy na devatenáct milionů

9:11 , aktualizováno 9:11

Do oprav mostů by měly Karlovy Vary neprodleně investovat téměř 19 milionů korun. Vyplývá to ze studie, kterou pro radnici vypracovali její externí specialisté. Jde přitom jen o peníze na běžné opravy a údržbu, jako je natírání a ukotvování zábradlí či dodělání betonových zábran. Na podobné akce má město letos jen milion.