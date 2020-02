Cheb vynakládá na zeleň miliony korun, sázet živelně jako dřív už nemůže

Při nákupu zlevněného zboží se mnozí lidé zbytečně radují z domnělých úspor. Slevy bývají často falešné. Vyplývá to z...

Nové mosty by přišly Karlovy Vary na miliardu, opravy na devatenáct milionů

Do oprav mostů by měly Karlovy Vary neprodleně investovat téměř 19 milionů korun. Vyplývá to ze studie, kterou pro...