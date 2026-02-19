Měli tři auta, ale k otoku volali sanitku. Účelové zneužití neprokážeme, líčí šéf záchranky

Premium

Fotogalerie 5

Po letech v politice se ortoped Vít Kaňkovský vrací do plného nasazení v čele krajské organizace. Od 1. února převzal funkci ředitele ZZS Kraje Vysočina. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Autor:
  20:00
Byl ředitelem havlíčkobrodské nemocnice v době heparinové kauzy. Několik let se vedle své profese ortopeda pohyboval i na české politické scéně jako poslanec. Od začátku února je Vít Kaňkovský novým šéfem krajské záchranky na Vysočině. V rozhovoru pro iDNES.cz hovoří mimo jiné o svých plánech na tomto postu, heparinové kauze, zneužívání záchranky, vysoké politice i dramatické nehodě motorkáře.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Přebírat pozici ředitele za nelehké situace už z minulosti moc dobře zná. Ortoped a nyní také nový šéf vysočinské záchranky Vít Kaňkovský totiž stanul v prosinci 2006 v čele havlíčkobrodské nemocnice. Tedy v době, kdy celým Českem rezonovaly zprávy o zdravotníku Petru Zelenkovi, který na tamním oddělení ARO zabil heparinem sedm pacientů a u dalších deseti se o to pokusil.

„To, co jsem prožíval v době heparinové kauzy, bych nepřál ani nejhoršímu nepříteli,“ vzpomíná po letech šestapadesátiletý rodák z Třeště. „Ale možná právě trénink z té pekelné doby teď pozitivně využiju ve své nové práci,“ dodává.

Kraj Vysočina začal hledat nového ředitele záchranky loni na podzim poté, co dlouholetá šéfka Vladislava Filová rezignovala kvůli kritice související s poruchovými přístroji v sanitkách a vyhrocenými vztahy. Proč jste se do výběrového řízení přihlásil, máte rád výzvy?
Spousta lidí mi říkala, že tou přihláškou se posadím na bednu se střelným prachem, že jsem dobrodruh. Takže asi ano, mám rád výzvy. (usmívá se) Na druhou stranu už jsem ve věku, kdy jsem něco zažil, posbíral zkušenosti, které bych nyní rád zužitkoval. Zároveň však beru svoji funkci hodně pokorně.

V posledních letech, možná i určitou únavou z covidu, vztahy ve Sněmovně celkově hrozně zhrubly. Už mi ta práce nedělala radost.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

OBRAZEM: Komplikace v dopravě i zimní pohádka. Vysočinu zasypal přes noc sníh

Sněhová nadílka ve Žďáře nad Sázavou (17. února 2026)

Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň...

Komplikace kvůli sněhu napříč Českem. D1 ochromily kolony, uvízly tam kamiony

Kvůli hustému sněžení a uvázlým kamionům musela být v noci na úterý uzavřena...

Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...

Výrobce leteckých motorů se chystá na nápor zakázek. Hledá stovky zaměstnanců

Na pařížském veletrhu budil nový motor z dílny PBS Group velký zájem...

Téměř miliarda korun. Taková investice putovala loni do rozvoje výrobního závodu společnosti PBS ve Velké Bíteši. Zájem o letecké motory z Velké Bíteše se za poslední roky několikanásobně zvýšil....

Zlomené ruce i nohy, tělo samá podlitina. Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Týrání batolete otřáslo kriminalisty

Teprve osmiměsíční miminko se stalo obětí násilnických choutek dvacetiletého muže. Ten holčičku své družky, s níž žil na ubytovně v Třebíči, podle kriminalistů opakovaně bil, třásl s ní a týral ji....

Měli tři auta, ale k otoku volali sanitku. Účelové zneužití neprokážeme, líčí šéf záchranky

Premium
Po letech v politice se ortoped Vít Kaňkovský vrací do plného nasazení v čele...

Byl ředitelem havlíčkobrodské nemocnice v době heparinové kauzy. Několik let se vedle své profese ortopeda pohyboval i na české politické scéně jako poslanec. Od začátku února je Vít Kaňkovský novým...

19. února 2026

Už naposledy? Běžkařům na Vysočině počasí nadělilo ještě pár dní k dobru

Čerstvě upravené stopy pro klasiku i skejt přilákaly lyžaře i do areálu u...

Zatímco řidiči na Vysočině počasí uplynulých dní proklínali, příznivci běžeckého lyžování napjatě sledovali zpravodajství ze stopy. A dočkali se. Místy připadlo i kolem dvaceti čísel sněhu, takže...

19. února 2026  14:56

Konec průjezdu u soudu. Jihlava rozkope třídu Legionářů, MHD čeká provizorium

Sníh a rozbředlá břečka komplikují dopravu v Legionářské ulici už nyní, na jaře...

Řidiče i cestující MHD v krajském městě Vysočiny čekají krušné měsíce. Klíčová třída Legionářů v Jihlavě, která spojuje centrum města s novým dopravním terminálem, projde kompletní rekonstrukcí....

19. února 2026  11:05

Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

19. února 2026  8:56

Za socialismu jsme promítali snímky, které jiní nemohli, vzpomíná nestor filmového klubu

Premium
Filmovým nadšencem byl Jaroslav Kristek od mládí, od roku 1981 se mu pak film...

Filmový klub v Jihlavě vznikl v roce 1963 – v tehdejším Československu jako dvanáctý v pořadí. Jeho největším aktivním pamětníkem je Jaroslav Kristek, který se práci pro filmové fanoušky věnuje od...

18. února 2026

Přibyslav už podruhé obklíčí souběh uzavírek. Rekonstrukce trati zavře mosty

Už od prvního březnového pondělí je uzavřen podjezd pod železnicí u Hesova. Na...

Přibyslav na Havlíčkobrodsku se letos opět dostane do sevření uzavírek. V souvislosti s modernizací železničního koridoru a výměnou mostů bude po část roku problém dostat se do města od jihu. Opakuje...

18. února 2026  12:32

Vydry na Vysočině likvidují chovy ryb, kraj loni vyplatil rekordně vysoké náhrady

Vydra říční.

Vydra říční, šelma, jíž ještě v minulém století hrozilo vyhynutí, je dnes na Vysočině jako doma. Svědčí o tom i škody, které po tomto zvláště chráněném živočichovi zůstávají. Za loňský rok vyplatil...

18. února 2026  8:41

Pelhřimov projedná přínosy i rizika větrných elektráren. Už o nich přitom rozhodl

Větrná elektrárna Grafenschlag II v dolnorakouském okresu Zwettl využívá lesní...

Možnosti využití větrného potenciálu města a jeho okolí prodiskutují ve středu v Pelhřimově. Na besedu radnice zve odborníky, zástupce okolních obcí i veřejnost. Paradoxně dvouhodinovou debatu město...

17. února 2026  14:41

Komplikace kvůli sněhu napříč Českem. D1 ochromily kolony, uvízly tam kamiony

Kvůli hustému sněžení a uvázlým kamionům musela být v noci na úterý uzavřena...

Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...

17. února 2026  6:05,  aktualizováno  10:56

OBRAZEM: Komplikace v dopravě i zimní pohádka. Vysočinu zasypal přes noc sníh

Sněhová nadílka ve Žďáře nad Sázavou (17. února 2026)

Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň...

17. února 2026  10:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Veterináři na Vysočině zjistili nákazu u divočáků. Nebezpečná je pro psy a kočky

Divoké prase. Lepší je nedráždit ho, neutíkat a zvolit přátelskou rozmluvu....

Téměř všichni savci, kromě primátů a člověka, se mohou od divočáků nakazit takzvanou Aujeszkyho chorobou. Nemoc, postihující hlavně psy a kočky, končí vždy úhynem postiženého zvířete. Na Vysočině už...

17. února 2026  10:13

Jihlavská aréna má problémy s internetem, klientům jednoho operátora často nejde

K poškození záchodů v Horácké aréně došlo během úterního zápasu Maxa ligy mezi...

Uplynulo už více než čtvrt roku od slavnostního otevření jihlavské Horácké arény. Přesto tam diváci, kteří jsou zároveň zákazníci O2, mají dodnes problémy s připojením svých mobilních telefonů k...

16. února 2026  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.