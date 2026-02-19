Přebírat pozici ředitele za nelehké situace už z minulosti moc dobře zná. Ortoped a nyní také nový šéf vysočinské záchranky Vít Kaňkovský totiž stanul v prosinci 2006 v čele havlíčkobrodské nemocnice. Tedy v době, kdy celým Českem rezonovaly zprávy o zdravotníku Petru Zelenkovi, který na tamním oddělení ARO zabil heparinem sedm pacientů a u dalších deseti se o to pokusil.
„To, co jsem prožíval v době heparinové kauzy, bych nepřál ani nejhoršímu nepříteli,“ vzpomíná po letech šestapadesátiletý rodák z Třeště. „Ale možná právě trénink z té pekelné doby teď pozitivně využiju ve své nové práci,“ dodává.
Kraj Vysočina začal hledat nového ředitele záchranky loni na podzim poté, co dlouholetá šéfka Vladislava Filová rezignovala kvůli kritice související s poruchovými přístroji v sanitkách a vyhrocenými vztahy. Proč jste se do výběrového řízení přihlásil, máte rád výzvy?
Spousta lidí mi říkala, že tou přihláškou se posadím na bednu se střelným prachem, že jsem dobrodruh. Takže asi ano, mám rád výzvy. (usmívá se) Na druhou stranu už jsem ve věku, kdy jsem něco zažil, posbíral zkušenosti, které bych nyní rád zužitkoval. Zároveň však beru svoji funkci hodně pokorně.
