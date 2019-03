Díky sbírce by měl nad hladinou zatopeného městečka znít skutečný zvon

Na zvony měli v Zahrádce vždycky smůlu. Podle dostupných a v archivech dohledatelných zápisů o něj přišli minimálně čtyřikrát. „Při požárech v letech 1783 a 1850 se v plamenech roztavil. A za obou světových válek byl v letech 1915 a 1942 zabaven,“ přiblížil Jan Čihák, člen výboru Spolku Přátelé Zahrádky.



Od druhé světové války je kostel svatého Víta bez vlastního zvonu. Na věži byl zřejmě jen zapůjčený zvon z ježovské zvonice, který se v sedmdesátých letech, kdy Zahrádka musela ustoupit vodě, vrátil na své původní místo.

„Ihned po válce farář Josef Toufar, který v Zahrádce sloužil, nechal malý zvon zhotovit. Ale protože byl ihned poté přemístěn do Číhoště, nikdo už dnes neví, jak to se zvonem pro Zahrádku dopadlo,“ podotýká Čihák.

Solidní základ pro zvon vznikl už ve sbírce na vitrážová okna

Zaniklé městečko si letos připomíná kulaté výročí 800 let od svého založení. V polovině června se u kostela odehraje velká slavnost, setkání rodáků, mše. A při té příležitosti Lenku Lhotovou, dceru někdejších zahrádeckých občanů, napadlo, že by kostel konečně mohl dostat zvon.

„Byl to výborný nápad, zvon by se náramně hodil. Při akcích tu pouštíme nahrávku zvonu ježovského. Je to sice pěkné, ale není to ono, je to pořád jen nahrávka. Originální zvon by dělal úplně jiný dojem,“ nepochybuje Jan Čihák.



Přátelé Zahrádky před časem vyhlásili veřejnou sbírku na restaurování vitrážových oken kostela. Na účtu shromáždili dostatek peněz i zhruba sedmdesátitisícovou rezervu. A tu by vzali jako základ pro sbírku další, jejímž cílem by bylo právě vyhotovení zvonu.

Bez nahrávky by se mohl spolek obejít na Dušičkové setkání

Spolek by během nejbližších měsíců rád získal sumu, za niž by bylo možné nový zvon odlít, zavěsit a napojit na elektrické ovládání.

Peníze na zvon pro Zahrádku Finanční prostředky na pořízení zvonu spolek shromažďuje na účtu veřejné sbírky na opravy, restaurování a vybavení kostela svatého Víta v Zahrádce. Jeho číslo je 5399739001/5500 .

. Pokud bude dárce chtít vázat využití svého příspěvku na nákup zvonu, může do zprávy pro příjemce uvést heslo „Zvon“.

V případě potřeby spolek dárcům vystaví potvrzení o daru, které lze použít jako doklad na slevu z daně z příjmu, nebo uzavře darovací smlouvu.

„Hlas zvonu by pak mohl oznamovat poledne a klekání v údolí Želivky každý den,“ doufají členové spolku.

Menší zvon by podle nich přišel zhruba na sto tisíc korun. Zvon větší včetně ovládání by pak mohl stát až 350 tisíc korun. „Uvidíme, jak se bude sbírka vyvíjet a co si budeme moci dovolit,“ konstatoval Čihák.

Nový zvon by měl na kostele znít ještě v letošním roce. Takřka jisté však je, že se to nepodaří už na červnovou slavnost. „Předpokládám, že přibližně v té době se budeme teprve rozhodovat, jaký zvon pořídíme. Můj osobní tip je, že by se mohl poprvé rozeznít na Dušičkové setkání,“ podotkl Jan Čihák. Tato akce se v Zahrádce koná na konci října.

Zatopené městečko Zahrádka nedaleko Ledče nad Sázavou: