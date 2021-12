Tři bystřické zvony už se z Hamburku nevrátily, farnost vybírá na nové

Už bezmála 80 let je kostel sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem bez části zvonů zrekvírovaných za druhé světové války. To by se mělo v příštím roce změnit, farnost už zadala výrobu tří chybějících zvonů a vyhlásila na ně sbírku. Ty původní Němci nestihli roztavit, ale zřejmě zůstaly v Hamburku.