Zvířata naše problémy nezajímají, žrát musí, říkají majitelé zookoutků

Jedním z těchto zařízení je třeba Rodinný zookoutek Nová Říše, který se nachází poblíž Telče.

„Ocitli jsme se doslova na dně. Ale zvířata to nezajímá, ta musejí dostat potravu a péči bez ohledu na to, co se nyní děje, takže děláme, co můžeme, abychom se udrželi nad vodou,“ popisuje Tomáš Protivinský, jenž zookoutek provozuje s Davidem Valkovičem.



Chovají na pět desítek druhů běžných i exotických zvířat - od ovcí, koz, fretek a koní přes skunky, drůbež i ptactvo až třeba po dikobraza, makaka či polární lišku.

Na krmení, veterinární potřeby a další věci nutné k chovu si majitelé šetřili převážně ze vstupného, nabízení projížděk na koních a z prodeje suvenýrů i svých odchovanců. O tyto hlavní zdroje peněz nyní přišli.

„Nešťastné bylo především to, že jsme se na tuto situaci nemohli dopředu připravit. Nařízení uzavřít koutek pro návštěvníky přišlo ze dne na den,“ přibližuje Protivinský.

Když bylo pěkné počasí, zavítalo k nim podle jeho slov klidně kolem sta lidí denně, takže pokles na nulu byl razantní.

„Nějaké peníze jsme měli, ale dlouhodobě to táhnout nešlo. Chov zvířat je finančně náročný, každé potřebuje něco jiného. Jsou to statisíce ročně. Pomoc od státu očekávat nemůžeme, takže jsme moc vděční za to, že nás podpořili alespoň naši příznivci,“ poznamenal provozovatel.

Zookoutek na svém webu požádal veřejnost o podporu a díky solidaritě lidí se nejen sešly na účet peníze, ale lidé dovezli třeba i krmení, seno, slámu nebo stavební materiál.

Majitelé zookoutku totiž dobu, kdy musí mít zavřeno, využívají k přípravě na návštěvnickou sezonu, v jejíž start v květnu věří. Budují nové výběhy a vylepšují areál. Plánují ale i aktivity pro veřejnost - příměstský tábor, zoologický kroužek či zážitkové programy, kdy se zájemci budou moci na jeden den stát třeba ošetřovatelem zvířat.

Školy a školky do stanice v Pavlově už nepřijedou

S finanční nouzí se potýkají i další zařízení pro živočichy. Příkladem je záchranná stanice v Pavlově u Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku, kde pečují o zraněné a handicapované tvory.

„Situace je pro nás hodně složitá. Duben je začátek naší hlavní sezony, kdy k nám najíždí děti z mateřských a základních škol na výukové programy i vícedenní pobyty. Ty se ale teď ruší. Školy jsou zavřené, a i když se pak otevřou, budou mít asi jiné starosti,“ míní ředitel stanice Zbyšek Karafiát.

Kde potřebují pomoc Vybraná zařízení v nouzi: Stanice Pavlov , stanicepavlov.eu

, stanicepavlov.eu Záchranná stanice Pasíčka , pasicka.cz

, pasicka.cz Rodinný zookoutek Nová Říše, rodinnyzookouteknovarise.webnode.cz

Podle něj hodně záleží na tom, jak se budou vyvíjet další projekty podpory a postoje donátorů zařízení. A také, zda se v květnu, kdy začíná pětiměsíční návštěvní sezona pro veřejnost, podmínky protikoronavirových opatření už uvolní.

„Finanční ztráty tu samozřejmě budou, a nemalé, chod stanice bude složitější, ale musíme si nějak poradit,“ dodal Karafiát s tím, že si velmi cení finanční podpory příznivců zařízení. Ti mohou pomoci třeba symbolickou adopcí zvířete či zasláním příspěvku na transparentní účet.

Peníze jsou na jaře hodně důležité i proto, že do záchranných stanic je v tomto období dováženo velké množství zvířat, zvláště pak mláďat, jež například přišla o rodiče i domov při probíhající těžbě dřeva, senoseči či vypadla z hnízda nebo jde o domnělé nalezence, kterých se ujali lidé často při chybné domněnce, že jsou zvířata opuštěná.

SOS volá také Záchranná stanice Pasíčka, jež sídlí u Boru u Skutče na Chrudimsku, kam někdy též míří zraněná zvířata i návštěvníci z Vysočiny.

„Jsme nestátní nezisková organizace, která svou činnost financuje zejména z grantů, prostředků od sponzorů a dárců. Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému omezení těchto zdrojů, nezbývá nám než omezit některé služby pouze na nezbytné,“ uvádí ve svém prohlášení stanice s prosbou o finanční podporu dárců.