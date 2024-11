Místo oslav voliéry. Pavlovská stanice se chystá na šest tisíc zvířat ročně

Do konce roku 2026 by mělo v areálu pavlovské záchranné stanice vyrůst nové léčebné centrum s celkem šestnácti voliérami. Takto by podle zveřejněných vizualizací mělo vypadat. | foto: Stanice Pavlov

„Nový areál nám umožní postarat se až o šest tisíc zvířat a ptáků ročně včetně velkých šelem, jako jsou vlci,“ poznamenal ředitel stanice Zbyšek Karafiát s tím, že aktuálně bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Předpokládané náklady na vybudování nového areálu jsou ve výši 24 milionů korun. Část peněz poskytne ministerstvo životního prostředí formou dotace, jedním milionem korun záměr podpořil Kraj Vysočina. Zbylou část prostředků, přibližně pět milionů korun, musí zafinancovat sama stanice. Proto vyhlásila veřejnou sbírku.

„Něco máme našetřeno, získali jsme již také nějaké finanční prostředky od obcí a dárců. Stále to ale nestačí. Každá koruna se počítá a my děkujeme všem, kteří pomáhají. Má to smysl,“ zdůraznil ředitel stanice.

Ročně ve stanici ošetří na 1 400 zvířat a jejich počet každým rokem stoupá. Jen do konce října tohoto roku jich bylo už 1 500. Kapacity však přestávají stačit a zázemí už neodpovídá současným požadavkům.

„Současné rehabilitační voliéry jsou z devadesátých let a už nesplňují požadavky na bezpečný provoz. Chybí nám karanténní místnost pro nově příchozí mláďata, a tak se mezi zvířaty i ptáky přenášejí různé nemoci. Máme málo rehabilitačních voliér, zvířata musíme mít delší dobu v boxech, než se voliéry uvolní,“ přibližuje situaci Karafiát.

Nový přítok vody i voliéra pro veverky

Problematický je nyní i karanténní prostor pro vodní ptáky. Ten současný má stejný zdroj vody jako rybník, kde jsou labutě, kachny, volavky a čápi ze stálé expozice. „Snadno se tak může stát, že se přenesou infekční choroby. Nové voliéry s jiným přítokem vody tuto situaci vyřeší,“ připomíná ředitel.

Stanice se rovněž dlouhodobě potýká s nedostačujícím množstvím voliér pro veverky. Ty patří k nejčastějším pacientům záchranné stanice. „Je potřeba mít dostatečně velké prostory pro jejich rozběhání a získání kondice před vypuštěním do přírody. Jiné potřeby má dospělá veverka s trvalým handicapem, která se chová teritoriálně a další přijatá mláďata by ve voliéře nesnesla,“ vysvětlil Karafiát s tím, že v novém projektu je na voliéry pro veverky také pamatováno.

Po skončení modernizace stanice v Pavlově se zde budou moci postarat i o velkou šelmu typu vlka. „Populace vlka ve volné přírodě se na Vysočině rozrůstá. Proto chceme být připraveni, kdybychom tohoto savce museli přijmout a ošetřit. V tuto chvíli totiž nemáme žádný vyhovující prostor, který by splňoval potřebné podmínky, a to ani krátkodobě,“ informovala Saša Karafiátová, veterinářka stanice.

Projekt počítá rovněž s vybudováním dostatečně velké rozlétávací voliéry, která by měla minimální rozlohu 70 metrů čtverečních. Tak rozlehlou v Pavlově nemají. Kromě velkých dravců typu orla mořského, by ji mohli využívat i ohrožení sýčkové obecní. Stanice v Pavlově je zapojená do záchranného programu pro návrat kriticky ohroženého sýčka obecného do přírody. Příprava na vypuštění odchovaných mláďat zahrnuje totiž kromě tréninku letu i osvojení si schopnost ulovit si potravu.

Stavební práce spojené s výstavbou nového léčebného centra s šestnácti voliérami by se neměly dotknout návštěvníků stanice.

„Omezeni budeme příjmem zvířat. Část současných voliér bude muset ustoupit nové výstavbě. Jsou to ty, které se týkají hlavně větších zvířat. Počítáme, že po dobu realizace stavby budeme spolupracovat s ostatními stanicemi v okolí a využívat jejich prostory,“ dodal Zbyšek Karafiát.