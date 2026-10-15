Ze zookoutku na Jihlavsku zmizel serval. Policie řeší, jak se šelma dostala z klece

Že samice servala z klece zmizela, zjistili majitelé zookoutku kolem půl jedenácté večer. Hned kontaktovali policisty i vedení obce. Na místo přijela hlídka z nedaleké Telče. „Ještě v noci provedli šetření a vyrozuměli o události vedeni obce Vápovice,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Zvíře váží kolem deseti kilogramů a je vysoké 60 až 70 centimetrů. Pro člověka by nemělo být nikterak nebezpečné. V podstatě se jedná o větší kočku. Přesto policisté upozorňují, aby lidé při pobytu v přírodě a lese v okolí obce byli obezřetní.
„V případě, že zvíře spatří, měli by kontaktovat linku 158,“ vyzvala veřejnost policejní mluvčí.
Varování vydala i obec Vápovice. „Do vývěsky jsme vyvěsili upozornění. Ale je nás tu dvacet, ta zpráva se rozkřikla okamžitě,“ prozradil zdejší zastupitel Michal Kačmarčík.
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Ve vápovickém zookoutku byli policisté i ve čtvrtek. Vyšetřovatelé přijeli prověřovat a zjišťovat, jak se šelma dostala z klece ven. Závěry zatím známé nejsou.
Serval stepní je středně velká africká kočkovitá šelma s dlouhýma nohama, velkýma ušima a žlutavou srstí s černými skvrnami. Žije především v savanách a travnatých oblastech subsaharské Afriky, nejčastěji v blízkosti vody a vysoké trávy. Živí se hlavně hlodavci, ptáky, žábami a ještěrkami, které loví díky výbornému sluchu a schopnosti vysoko vyskočit.
Obecně nepředstavuje pro člověka bezprostřední smrtelné nebezpečí, protože lidi nevnímá jako svou kořist a přirozeně se jim spíše vyhýbá. Přesto se jedná o divokou šelmu, která disponuje velkou silou, ostrými zuby a drápy.