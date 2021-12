Záchranná stanice zažívá rekord, ochránci pomohli i volavce s mucholapkou

Do konce letošního roku zbývá ještě měsíc, přesto v záchranné stanici v Pavlově na Havlíčkobrodsku vědí, že to bude rok rekordní. Dosud nikdy zdejší ochránci nepřijali a nezachránili tolik zvířat. Zatímco v minulých letech jich bývalo do tisíce, letos jich na konci listopadu evidovali již 1 120.