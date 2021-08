Havlíčkův Brod na žádost pejskařů zváží zřízení speciálního hřiště

„Není to nápad města, přišli s tím samotní občané. Je pravda, že pro psy, kromě profesionálního kynologického cvičiště, které není běžně přístupné, tu žádný prostor pro psy není,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

Jako potencionálně vhodnou lokalitu radnice spolu s občany navrhla plochu o rozloze zhruba tisíce metrů čtverečních v zadní části Plovárenské ulice. Pozemek se nachází u potoka za nově vznikající pumptrackovou dráhou, jen kousek od oblíbené Vymazlené kavárny.

„Je to místo, které se nachází na docela frekventovaném místě. Po zdejší stezce chodí a jezdí na kole mnoho lidí, majitelé psů sem vyrážejí na procházky. Navíc celá plocha leží pod velkým sídlištěm,“ vysvětluje Honzárek.

Než dojde k přípravě pozemku, nechá si však vedení města vypracovat studii. Ta má potvrdit, že se psí hřiště do těchto míst hodí, že se sem vejde, pejskaři si k němu najdou cestu a hlavně, že zde psi nebudou překážet a vadit chodcům ani cyklistům.

„Počítáme s tím, že by celá plocha byla oplocena. Umístili bychom na ni několik atrakcí a překážek i patřičný mobiliář. Hřiště by mělo být určeno zejména pro menší psy,“ dodal místostarosta, který výslednou podobu parku přirovnal k dětskému hřišti pro psy.

Podobných ploch by mohlo vzniknout víc

Psi tu budou moci pobíhat na volno. Je proto nezbytné, aby zvířata byla i náležitě vychována a nedocházelo mezi nimi k potyčkám.

Pokud studie přinese kladný výsledek, mohli by se pejskaři hřiště dočkat v příštím roce. „Nebude to žádná závratná investice. Pozemek bude třeba srovnat, oplotit a nakoupit několik překážek. Určitě to nepůjde do milionů korun,“ podotkl Libor Honzárek.

Jestliže se plocha osvědčí, mohla by v budoucnu na území města vzniknout další podobná hřiště. „Toto je na východní straně města, takže bychom pak hledali podobnou parcelu na západě,“ podotkl místostarosta. V úvahu by připadala například Rozkoš, okolí nemocnice nebo Perknov.

„Je to skvělý nápad. Určitě bychom na takové hřiště chodili. Pro psy jinak ve městě nic není. Naopak mi přijde, že radnice je vůči pejskařům čím dál přísnější,“ tvrdí Jitka Kučerová, jedna z majitelek psa v Brodě.

Od července platí ve městě aktualizovaná vyhláška, která skutečně pohyb psů výrazně omezuje. Pouze na vodítku se mohou psi pohybovat v celém širším centru města, poblíž všech nákupních center, dětských hřišť, škol i školek a dokonce i v téměř všech místních částech. Zcela zakázána je pak přítomnost psů na travnaté ploše Smetanova náměstí, ve dvoře Staré radnice a na všech dětských hřištích a sportovištích ve městě včetně toho největšího v Plovárenské ulici.