„Na základě veterinárních kontrol, které tam probíhají pravidelně, se teď věci daly víc do pohybu,“ řekl Aujezdský.
Do záchranných stanic město ve spolupráci s policií a Českou inspekcí životního prostředí odvezlo z chovu především drobná zvířata. Do náhradní péče umístilo celkem 108 zvířat, hlavně sovy a další druhy dravců, dále fretky, nutrie, lišky, mývala či nosála.
„V chovu se nadále v nevyhovujících podmínkách nachází 16 tygrů ussurijských, dva lvi a dvě pumy americké. Pro tato zvířata v současné době neexistují volné kapacity pro jejich umístění. O řešení situace s umístěním velkých kočkovitých šelem dlouhodobě jednáme s ministerstvem životního prostředí,“ dodal Aujezdský.
Vhodné stanice pro zabavené šelmy v Česku chybí. Tygr ussurijský zabavený na jaře z nelegálního chovu na Vsetínsku našel dočasné útočiště v Zoologické zahradě v Liberci. V září se zřejmě přesune do záchranné stanice v Nizozemsku.
Na mezery v chovu nebezpečných zvířat, které umožňují obcházení zákona, poukázal začátkem srpna incident v Zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud utekl z klece lev a policie ho zastřelila. Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení.