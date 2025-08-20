Humpolec zabavil přes sto zvířat z nevyhovujícího chovu, šelmy tam zůstávají

Autor:
  10:38
Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města Jiřího Aujezdského byl chov problematický delší dobu. Radnice kvůli možnému týrání zvířat podala v lednu trestní oznámení.
Zookoutek Ladislava Váni v Kletečné u Humpolce. Archivní fotografie je z června roku 2014.

Zookoutek Ladislava Váni v Kletečné u Humpolce. Archivní fotografie je z června roku 2014. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Zookoutek Ladislava Váni v Kletečné u Humpolce. Archivní fotografie je z června roku 2014.
Zookoutek Ladislava Váni v Kletečné u Humpolce. Archivní fotografie je z června roku 2014.
Zookoutek Ladislava Váni v Kletečné u Humpolce. Archivní fotografie je z června roku 2014.
Zookoutek Ladislava Váni v Kletečné u Humpolce. Archivní fotografie je z června roku 2014.
8 fotografií

„Na základě veterinárních kontrol, které tam probíhají pravidelně, se teď věci daly víc do pohybu,“ řekl Aujezdský.

V Kletečné žijí se lvy za zády a bojí se. Úřady to zřejmě povolily

Do záchranných stanic město ve spolupráci s policií a Českou inspekcí životního prostředí odvezlo z chovu především drobná zvířata. Do náhradní péče umístilo celkem 108 zvířat, hlavně sovy a další druhy dravců, dále fretky, nutrie, lišky, mývala či nosála.

„V chovu se nadále v nevyhovujících podmínkách nachází 16 tygrů ussurijských, dva lvi a dvě pumy americké. Pro tato zvířata v současné době neexistují volné kapacity pro jejich umístění. O řešení situace s umístěním velkých kočkovitých šelem dlouhodobě jednáme s ministerstvem životního prostředí,“ dodal Aujezdský.

Ze zoo ve Zvoli mizí šelmy. Lev uprchl, levharta odvezl majitel, na pumy se čeká

Vhodné stanice pro zabavené šelmy v Česku chybí. Tygr ussurijský zabavený na jaře z nelegálního chovu na Vsetínsku našel dočasné útočiště v Zoologické zahradě v Liberci. V září se zřejmě přesune do záchranné stanice v Nizozemsku.

Chovatel se v Kletečné u Humpolce v hodně spartánských podmínkách stará o asi tisícovku nejrůznějších zvířat. Nejčastěji u něho končí kvůli nějakému zranění, handicapu nebo prostě jen proto, že už se jich chce majitel zbavit. Ladislav Váňa by se pro ně rozdal. Fotografie je z června roku 2014.
Spoustu práce bude mít majitel zookoutku jen s tím, aby zvířata dokázal nakrmit. Odkázán je hlavně na dary. A lví páreček už teď denně sežere až osm kilogramů masa. Fotografie je z června roku 2014.
Podle dostupných informací jsou Váňovi lvi prvními šelmami svého druhu chovanými na Vysočině. Ani jihlavská zoologická zahrada lvy nemá. Fotografie je z června roku 2014.
Mladý pár tráví čas nejraději hraním si v houpací zavěšené pneumatice. Fotografie je z června roku 2014.
8 fotografií

Na mezery v chovu nebezpečných zvířat, které umožňují obcházení zákona, poukázal začátkem srpna incident v Zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud utekl z klece lev a policie ho zastřelila. Zoopark ve Zvoli funguje tři roky bez řádného povolení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

Vaněček přivezl Stanley Cup do Havlíčkova Brodu. Přivítalo ho plné náměstí

Pardubice a Havlíčkův Brod. Dvě hokejové bašty, které světovému sportu v minulosti daly řadu slavných českých hokejistů, v posledních dvou dnech zažívaly parádní show. Její hlavní hvězdou nebyl jen...

Metr za osm tisíc. Makléře šokovalo, kam se vyšplhala cena parcel v Brodě

Vedení města žasne, odborníci jsou v šoku. Naprostá většina parcel v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi je pár dní po zahájení elektronické aukce rozprodána. Kvůli velkému zájmu se ceny vyšplhaly do...

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

Humpolec zabavil přes sto zvířat z nevyhovujícího chovu, šelmy tam zůstávají

Přes sto zvířat žijících v nevyhovujících podmínkách ve zvěřinci v místní části Kletečná nechala zabavit radnice v Humpolci na Pelhřimovsku. Upozornil na to server iROZHLAS. Podle mluvčího města...

20. srpna 2025  10:38

V Havlíčkově Brodě mají odpad pod kontrolou, město sbírá úspěchy v třídění

Městu Havlíčkův Brod se v posledních pěti letech výrazně zadařilo na poli odpadového hospodářství. Oproti roku 2020 občané vyprodukovali o třetinu méně komunálního odpadu, a naopak lépe třídili....

20. srpna 2025  6:10

Velký Žďárský rybník letos přijde o vodu, čeká ho rozsáhlá proměna

Ještě letos na podzim bude rybník Velký Žďárský, mezi obyvateli Žďáru nad Sázavou známý spíš jako Horní či „Horňák“, vypuštěn. Nádrž v blízkosti centra plánuje město odbahnit. Následovat mají...

19. srpna 2025  16:07

Škola Spolu v Olešné má i druhý stupeň. A je mnohem blíž přírodě

Žádné známky, méně domácích úkolů, individuální a partnerský přístup, hodně pohybu i pobytu venku. To je jenom několik specifik typických pro základní Školu Spolu. Zařízení, které už od roku 2021...

19. srpna 2025  12:12

Kino ve Ždírci dostane třetí šanci, bude z něj velké kulturní centrum

Radnice ve Ždírci nad Doubravou se připravuje na jednu z největších investičních akcí ve své historii. Z budovy kina a knihovny chce udělat velké kulturní centrum s divadlem i několika byty. To vše...

19. srpna 2025  6:12

Kolem Dobré Vody na Telčsku už lze projet. Zbývá dokončit odbočku

Silničáři už pustili hlavní provoz do přebudovávaného nebezpečného úseku silnice I/23 u Dobré Vody nedaleko Mrákotína na Telčsku. V úseku byla riziková nepřehledná křižovatka na horizontu s odbočkou...

18. srpna 2025  14:29

Opilý řidič ohrožoval provoz na dálnici. U benzinky najel na obrubník a šel vrávoravě

Kvůli rychlosti překračující limit a nebezpečné jízdy blízko svodidel nahlásila oznamovatelka policii řidiče dodávky na dálnici D46 směrem na Olomouc. Na čerpací stanici zase několikrát vjel na...

18. srpna 2025  14:05

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Popel, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:13

Žďár si připomene srpnovou okupaci z roku 1968, promluví i pamětníci

Připomenout si zahájení srpnové okupace Československa, projít si některá místa ve městě, která jsou s těmito srpnovými událostmi spojená, nebo si pohovořit s pamětníky. Takový program je na čtvrtek...

18. srpna 2025  9:07

K odstavení auta jsou nutné parkovací hodiny. Stání v Přibyslavi je však dál zdarma

To, co radnice řidičům od února slibovala, se v Přibyslavi stalo skutečností. Na části hlavního Bechyňova náměstí a u hřbitova je možné zaparkovat pouze s parkovacími hodinami a maximálně na dvě...

17. srpna 2025  10:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Jistý je jen start. A také každoroční setkání balónů nad Telčí

Balónové létání má jen jednu jistotu. A tou je místo startu, říká se. Vše ostatní je do poslední chvíle ve hvězdách. Jistá je vlastně ještě jedna věc. Že se vyznavači této záliby sejdou o letních...

16. srpna 2025  14:30

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

16. srpna 2025  11:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.