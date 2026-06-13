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Zvěřina je dietní a velmi zdravé maso. Kvalitní biopotravina, říká řezník Mrkos

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K zákazníkům putuje jak přímo zvěřina, tak i zvěřinové uzeniny, které si Pavel Mrkos nechává vyrobit ve firmě v sousední vesnici. (4. června 2026) | foto: Jana Nedělková, MF DNES

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Když se Pavel Mrkos z Kuklíku na Žďársku rozhodoval, zda se vrhnout do obchodování se zvěřinou, dlouho váhal. Předtím totiž osmnáct let pracoval jako řezník a viděl, že lidé o tento druh masa valný zájem nemají. Nakonec ale zvítězila touha přesvědčit zákazníky, že se jedná o kvalitní a chutnou surovinu, jejíž příprava v kuchyni není zdaleka tak složitá, jak si mnozí myslí.

Jeho firma Venison, sídlící ve Skleném nedaleko Žďáru nad Sázavou, vykupuje úlovky myslivců z celého okresu. Osmatřicetiletý Pavel Mrkos pak maso upravuje, aby si ho mohl snadno připravit každý.

S jakými předsudky a mýty okolo zvěřiny se nejčastěji setkáváte?
Lidé mají obvykle obavy z toho, že je to „maso bůhvíodkud, někde z lesa“. Tedy že není pořádně ošetřené a mohli by z něj chytnout nějakou nemoc. Přitom vše, co jde do prodeje, musí projít pečlivou veterinární kontrolou. Další předsudky panují ohledně kuchyňské přípravy –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ mnozí v tom vidí zbytečné složitosti. K většině druhů zvěřiny přitom stačí přistupovat stejně jako třeba k hovězímu. Pouze se hodí malinko divočejší koření, například jalovec, nebo prostě nějaká směs na zvěřinu. Setkávám se ale také s názorem, že je to maso chudáků zvířátek, které myslivci vraždí v přírodě.

Volně žijící zvěř se pase venku v přírodě, nekonzumuje žádnou chemii, nedostává antibiotika ani jiné léky. Díky neustálému pohybu je navíc i pěkně „vyběhaná“.

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Zvěřina je dietní a velmi zdravé maso. Kvalitní biopotravina, říká řezník Mrkos

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