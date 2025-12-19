Do Pelhřimova přijde nový zubař. Dostane byt, město mu přispěje i na ordinaci

  15:06
Obyvatelé Pelhřimova i přilehlých obcí, kteří dlouhodobě bojují s nedostupností stomatologické péče, mají nyní naději na změnu. Radnici se povedlo přilákat nového zubaře, který dostane byt i příspěvek na ordinaci. Do města by měl zamířit v lednu či únoru příštího roku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

Na začátku nového roku by měl stomatolog začít s přijímáním registrací pacientů. Ordinaci pro něj připravuje samo město.

„Zastupitelé schválili dotaci ve výši 750 tisíc korun, která má stomatologovi pomoci s vybavením a zahájením provozu. Ordinace vzniká v prostorách na adrese třída Legií 1149, které město pro tento účel zakoupilo,“ popsala mluvčí radnice Andrea Unterfrancová.

Doplnila, že současně bylo schváleno i znění smlouvy se stomatologem, jenž vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, pracoval v zahraničí a teď se rozhodl svou praxi otevřít právě v Pelhřimově.

„Po Novém roce budou prostory ze strany města připraveny pro zahájení provozu k ordinování. Lékař zároveň jedná o uzavření smluv s pojišťovnami,“ upřesnil pelhřimovský starosta Ladislav Med.

Vedení města také odsouhlasilo, aby byl zubaři přidělen městský byt 2+1 v ulici Říčanského.

Situace se zubní péčí je letos v Pelhřimově kritická, činnost tam ukončili rovnou čtyři zubaři. „Se stomatology jednám více než rok, nebylo to jednoduché. Naráželi jsme na podmínky, které byly pro město neúnosné. Chápu, že situace je nyní složitá, ale věřím, že se blýská na lepší časy,“ okomentoval starosta.

Dodal také, že město navíc aktuálně jedná ještě s dalšími dvěma stomatology.

