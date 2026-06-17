„Zájem otevřít v Havlíčkově Brodě novou ordinaci už projevily dvě zubařky. A máme i signály o možném příchodu dalších. Několik nových ordinací už se dokonce buduje, někde už se přijímají pacienti,“ informoval havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.
Podle něj od konce loňského roku ukončilo činnost šest stomatologů. „Další tři oznámili odchod do penze v nejbližší době,“ dodal starosta. Na třiadvacetitisícové město je to v jeden okamžik pořádná várka. Přímé nástupce v ordinacích lékaři nemají.
Situaci se daří řešit, vypadá to nadějně. Přeci jen, jsme okresní město, které dokáže nabídnout výborné podmínky k otevření praxe i vše, co je ke kvalitnímu životu obecně potřeba.
Zbyněk Stejskalstarosta Havlíčkova Brodu
K řešení kritické situace měl přispět speciální městský grantový program určený pro stomatology na vybudování nové ordinace. Na letošní rok už před časem zastupitelé za tímto účelem vyčlenili jeden milion korun. „V tuto chvíli komunikujeme s několika subjekty z řad stomatologů,“ prozradil zkraje minulého týdne starosta Stejskal.
Zájemci se hlásili. Dotazovali se na podmínky a příchod do Havlíčkova Brodu zvažovali. „Jednáme například s mladou zubařkou z Jihlavy. Uvažuje o tom, že by se do Brodu přestěhovala i s manželem, jenž je rovněž stomatolog,“ naznačil Stejskal.
Do roka zahájit a spolupracovat s pojišťovnami
Protože je o grantový program zájem a jednání s nově příchozími zubaři vypadají nadějně, rozhodli se zastupitelé pro příští rok alokovanou částku zvýšit na dvojnásobek.
„Na podnět pracovní skupiny, která zpracovává agendu zásad pro poskytování finančních podpor z rozpočtu města, jsme se rozhodli sumu navýšit s cílem zasadit se o navýšení počtu zubních ordinací anebo zvýšení kapacity stávajících v našem městě,“ potvrdil Zbyněk Stejskal.
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Finanční podpora ze strany města ovšem nebude zadarmo. Úspěšní žadatelé musejí v Havlíčkově Brodě otevřít novou ordinaci, rozšířit stávající nebo zprovoznit převzatou. Musejí zahájit provoz do dvanácti měsíců od podání žádosti a zavázat se k jejímu provozování po dobu minimálně pěti let. Žadatelé zároveň musejí uzavřít smlouvy nejméně se dvěma zdravotními pojišťovnami.
„Situaci se daří řešit, vypadá to nadějně. Přeci jen, jsme okresní město, které dokáže nabídnout výborné podmínky k otevření praxe i vše, co je ke kvalitnímu životu obecně potřeba,“ poznamenal starosta Stejskal.
VZP už na Vysočině podpořila osm lékařů
Podporu stomatologům před časem navýšila i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), největší pojišťovna svého druhu v Česku. V dubnu představila aktualizaci motivačního programu, který má do regionů mladé lékaře nalákat.
„Stomatologům k otevření nové ordinace VZP nabízí ke smlouvě až 800 tisíc korun,“ oznámila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
Podle údajů VZP na tuto podporu na Vysočině dosáhlo už osm lékařů. Nejedná se však pouze o stomatology, ale také praktické lékaře pro dospělé i pediatry. Toto číslo je na úrovni nižšího průměru. Největší podporu pojišťovna směřovala do Ústeckého kraje, kde pomohla třiadvaceti lékařům.
Stomatologická klinika počká na územní plán
Havlíčkův Brod vychází zubařům se zájmem o otevření ordinace ve městě vstříc i jiným způsobem. Vznik nových ordinací zastupitelé podpořili urychleným postupem při schvalování změny územního plánu. Týká se bývalých armádních kasáren v Čechovce, které slouží převážně k drobné výrobě, podnikání a skladování. Část areálu by v budoucnu měla být vyčleněna pro zdravotnické účely.
„Firma zabývající se stomatologickou péčí se rozhodla vybudovat tam několik ordinací pro větší počet zubařů. Na přípravě ordinací již pracuje, nicméně zkolaudovat je bude moci až poté, co bude územní plán změněn a vejde v platnost,“ řekl brodský místostarosta Libor Honzárek.
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Aby proces proběhl rychleji, vyčlenili zastupitelé tuto konkrétní změnu z většího balíku aktualizací územního plánu. „Do roka by měla být záležitost vyřešena,“ přislíbil Honzárek.
Pokud by proměna výrobního a skladovacího areálu ve zdravotnické zařízení probíhala standardní cestou, trvalo by to minimálně dvakrát tak dlouho.